Swiatek si è dedicato a Pechino e ha aggiunto un riconoscimento unico nel 2023

Iga Swatic (n. 2 nella classifica WTA) continua a guadagnare terreno come uno dei migliori tennisti di oggi. Nella definizione del torneo WTA 1000 a Pechino, ha sconfitto la russa Lyudmila Samsonova (22) 6-2, 6-2. Dopo un’ora e nove minuti di gioco Per alzare sul ring il suo sedicesimo titolo. Per la prima volta nella sua carriera, ha vinto uno (o più) titoli in ciascuna delle categorie esistenti nel corso della stessa stagione.

Iga Swiatek ha sconfitto Lyudmila Samsonova nella finale di Pechino. Agenzia per la protezione ambientale

La 22enne polacca, numero uno al mondo per 75 settimane consecutive e detentrice di 15 titoli del Tour femminile, inclusi quattro titoli del Grande Slam, È atterrata a Pechino per la prima volta nella sua carriera, ottenendo vittorie su Sara Sorribes Tormo, Varvara Gracheva, Magda Lynette, Caroline Garcia e Coco Gauff. Per raggiungere il tuo Terzo finalista al livello 1000 nel 2023 e settimo assoluto.

Nel periodo cruciale del calendario, Guida il WTA Tour come il tennista con il maggior numero di vittorie in una stagione con 63, e inoltre, come vincitore di cinque Coppe, lasciando dietro di sé Gauff.Con il quale ha condiviso il traguardo fino alla presentazione a Pechino.

Con la vittoria sulla russa in Cina, questa è diventata la sua terza stagione raccogliendo almeno 1.000 punti WTA. Inoltre, è la prima volta che vengono vinti titoli in tutte le categorie attuali di altissimo livello: WTA 250 Varsavia, WTA 500 Doha e Stoccarda, Roland Garros e WTA 1000 Pechino..

Tra poche settimane arriverà a Cancun alla ricerca di un nuovo torneo nella sua breve ma fortunata carriera: le WTA Finals. Riuscirai a battere i migliori tennisti del 2023?