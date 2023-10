Castro in nazionale e Stefan e Valois sono stati cancellati

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Perdite in una chiamata Nazionale della Colombia Seguire Questo sabato a pochi giorni dal terzo appuntamento Playoff Dove Il tricolore affronterà l’Uruguay. a mezzogiorno Si era accorto dell’assenza Daniel Muñoz E verrà sostituito Stefano Medina, Tuttavia, prima di mezzanotte, La federazione ha precisato in un altro comunicato che lo stesso Medina è stato escluso, così come Diego Valois. Nelle stesse informazioni, questo è stato pubblicato Uno dei nuovi evocatori è un attaccante Milionari, Leonardo Castro.

Leonardo Castro è stato convocato nella nazionale colombiana dall’allenatore Nestor Lorenzo. | @millosfcoficial

Leo Castro con Millonarios durante quest’anno Oltre al titolo della Lega colombiana 2023-I, ha collezionato 41 presenze con il club tra diverse competizioni, segnando 16 gol e contribuendo con 3 assist.

Secondo quanto espresso dalla Federcalcio colombiana. Sia Valois che Medina non potranno unirsi alla nazionale colombiana a causa di un infortunio. E Oltre all’arrivo dell’attaccante del Milos, un’altra nuova convocazione sarebbe quella di Juan David Mosquera Chi gioca per i Portland Timbers.

Nella stessa dichiarazione, la Federcalcio francese augura a Valois e Medina una pronta guarigione qui Pubblicazione della massima entità del calcio colombiano:

“Lo staff tecnico della Nazionale maggiore colombiana è lieto di informarvi che i giocatori Diego Valoez, giocatore dell’FC Juarez, e Stefan Medina, giocatore del Monterrey, non potranno rispondere all’invito rivolto dal direttore tecnico Nestor Lorenzo per la corrispondenti partite della Coppa del Mondo Date 3 e 4 delle qualificazioni CONMEBOL per la Coppa del Mondo 2026. Giocatori I nuovi giocatori che comporranno il gruppo di calciatori sono: Juan David Mosquera, che appartiene ai Portland Timbers, e Leonardo Castro, dal club Millonarios, che raggiungerà il campionato.“L’attenzione è a Barranquilla il prima possibile. Il tecnico Nestor Lorenzo, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Diego Valois e Stefan Medina una pronta guarigione, sperando che alla prossima occasione possano far parte nuovamente della Nazionale maggiore della Colombia. “