La Federcalcio europea ha confermato le date del nuovo calendario delle competizioni europee per la stagione 2024/2025, che coincide con la riforma della Champions League europea a 36 squadre, e ha casualmente ricordato che le leghe dovrebbero evitare di disputare partite nella settimana che coincide con la Champions. Europa League e Conference League. Quest’ultimo è diretto in particolare al presidente del Consiglio e alla Federcalcio, che nelle ultime stagioni ha superato il comportamento del torero nel massimo organo europeo. Inoltre, gli ottavi di finale di Champions League di questa stagione (Brugge-Benfica, Dortmund-Chelsea) hanno coinciso con una partita di coppa di alto profilo tra Arsenal e Manchester City, rendendo indubbiamente meno importante il massimo torneo europeo.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che i principi di base del calendario internazionale rimangono invariati: le partite delle competizioni nazionali non possono essere giocate nelle stesse date delle partite delle competizioni UEFA, a meno che circostanze eccezionali non lo richiedano. competizioni calcistiche per club. Comprendiamo che circostanze impreviste possono significare che l’occasionale partita nazionale deve essere spostata alla data della competizione UEFA per club. Tuttavia, programmare le partite di campionato o di coppa nazionale in modo che coincidano direttamente con le partite delle competizioni UEFA per club, o viceversa, non è nell’interesse dei tifosi e dannoso per il calcio”, ha affermato la UEFA nella sua lettera alle federazioni.

La nuova Champions League includerà quattro squadre in più e due giorni in più per tutti nella prima fase. Inizierà nella settimana dal 17 al 19 settembre 2024 e, come nuovo, avrà due giorni aggiuntivi a gennaio (il 21/22 e il 29). Dall’11 al 20 febbraio si disputeranno gli ottavi di finale, dopodiché si giocheranno i consueti turni fino al raggiungimento della finale di Champions League, in programma il 31 maggio 2025. Il 21 maggio si giocheranno l’Europa League e la Conference League. , il 28.