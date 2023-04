Ancelotti conferma il recupero di Rudiger

EFELettura: due minuti.

Carlo Ancelotti è fiducioso di poter ottenere un buon risultato mercoledì contro il Barcellona in Copa del Rey. EFE

Madrid – Carlo Ancelotti, allenatore italiano del Real MadridHa confermato questo martedì nella sua apparizione davanti ai media Potrà contare sul difensore tedesco Antonio Rudiger nelle semifinali di Coppa del Reguarito da un fastidio al ginocchio sinistro.

“Rudiger sta bene”, ha detto Ancelotti dopo aver valutato le condizioni del giocatore Con una prova superata nell’allenamento che ha svolto normalmente con il gruppo e ha svelato che entrerà nella lista dei convocati che verrà presentata martedì.

“Si è allenato questo martedì, lunedì ha svolto un lavoro individuale ed è pronto per giocare”, ha spiegato l’allenatore del Real Madrid. Avrà una sola sconfitta, quella del francese Ferland Mendy nel ritorno della semifinale di Coppa..

Ancelotti non ha confermato la titolarità di Rudiger al centro della difesa, in quanto lotterà per il posto con David Alaba.. Ha escluso che la migliore uscita di palla per l’Austria gli dia più possibilità.

“Quando la palla viene rilasciata, ognuno ha caratteristiche individuali diverse. Alaba aiuta di più in questo senso, ma combinazione, movimento e buon posizionamento sono importanti. In questo caso il giocatore più importante è il portiere, che devi usare di più a l’inizio che dietro.”