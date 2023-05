Andres Iniesta annuncia la sua partenza dal club giapponese Vissel Kobe e continuerà la sua carriera altrove | gli sport

Il calciatore spagnolo Andres Iniesta ha annunciato, giovedì, la sua partenza dal Vissel Kobe dalla Lega giapponese di “accordo reciproco” e ha indicato che avrebbe continuato la sua carriera professionale in un’altra destinazione, senza entrare in ulteriori dettagli. Il calciatore ha dichiarato che vorrebbe tornare al Barcellona “a un certo punto” della sua vita, anche se vede ancora questa opzione come “lontana”.

“Penso che abbiamo sempre immaginato che mi sarei ritirato qui, era il desiderio di tutti”, ha detto Iniesta, piangendo in una conferenza stampa a Kobe, nel Giappone occidentale, accompagnato dall’armatore Hiroshi Mikitani.

Iniesta ha indicato di voler ancora “continuare a giocare” e “continuare a gareggiare”, e ha spiegato che la decisione di lasciare è stata “di comune accordo” con il club, dopo aver ipotizzato che “le priorità dell’allenatore sono altre” e lui ha poco. In testa con la sua squadra in questa stagione.

Una volta riattaccate le scarpette al chiodo “la prossima sarà al Vissel in un’altra area”, ha spiegato il centrocampista, “nell’ambito dell’accordo” per il suo addio alla formazione cubana, e in linea con la volontà che il giocatore aveva espresso in precedenza continuerebbe a far parte del club nel reparto tecnico o nella formazione dei giocatori.

Ha spiegato: “Da allora mi piace pensare molto al presente, e il presente è continuare a giocare, provare a giocare a calcio per i restanti anni, e poi si vedrà”.

