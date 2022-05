Android: funzioni che ti aiuteranno a proteggere la tua privacy | Smartphone | google | tecnologia | lezioni | nda | nnni | | dati

Uno dei problemi più comuni per gli utenti di smartphone Androide è proteggere la tua privacy. Sapere che i tuoi dati più sensibili possono essere rintracciati da terze parti genera più di un allarme.

È vero che il sistema operativo di Google rende più facile per gli utenti bloccare l’accesso a diversi elementi dai loro dispositivi a diverse applicazioni.

la pagina tecnologia Condividi alcuni consigli, che aiuteranno a mantenere le nostre informazioni al sicuro.

Disinstalla le app che non usi

È molto difficile per te utilizzare frequentemente tutte le applicazioni sul tuo dispositivo. Tieni presente che molte applicazioni raccolgono informazioni in background e possono essere condivise con terze parti. Sbarazzarsi di queste app ha un doppio vantaggio: ti prendi cura dei tuoi dati e riprendi spazio nella memoria interna del tuo dispositivo.

Controlla i permessi

Come utenti, diamo autorizzazioni diverse alle diverse app che installiamo sui nostri dispositivi, senza sapere a quali informazioni accedono. Tuttavia, questo può essere facilmente modificato dalle impostazioni dei nostri dispositivi.

Non ci resta che seguire questi passaggi:

Vai alle impostazioni della squadra

Scorri verso il basso fino a visualizzare l’opzione Privacy

Immettere l’opzione di gestione delle autorizzazioni

Ora puoi inserire ogni elemento del tuo dispositivo e vedere quali app hanno accesso ad esso

Vista parziale del gestore dei permessi di Android. Foto: Mag El Comercio

Naviga più in privato

L’attivazione della Navigazione sicura in Google Chrome eviterà che il nostro smartphone venga infettato da una pagina dannosa o da un download pericoloso. I dettagli sono che questa data sarà registrata dalla Mountain View Company.

Puoi anche scegliere altri browser come Brave o Firefox direttamente dal Play Store, poiché proteggono i dati dei loro utenti per impostazione predefinita e in alcuni casi bloccano gli annunci indesiderati.

