Ora è possibile accedere a Xbox Cloud Gaming e GeForce Now su iPhone

Questa è una delle numerose modifiche annunciate dall'azienda di Cupertino per conformarsi al DMA

L'apertura dell'App Store in termini di streaming di giochi sta raggiungendo tutti

25 gennaio 2024, 20:40 Aggiornato il 25 gennaio 2024 alle 20:46

Apple sta iniziando ad aprire il suo ecosistema. L'azienda di Cupertino, che da tempo promuove per il suo progetto uno schema noto come “walled garden”. Supervisione e restrizioni rigorosesono costretti a cambiare per conformarsi al più recente quadro normativo europeo.

Giovedì sono stati annunciati una serie di cambiamenti fondamentali che avranno un impatto diretto sui prodotti e servizi Apple. Dall'arrivo degli store alternativi alle nuove regole dell'App Store che rimuovono le restrizioni imposte dalle app di gioco in streaming.

Saluta Xbox Cloud Gaming e GeForce Now su iPhone

La possibilità di godersi i migliori videogiochi senza bisogno di una console o di un computer dotato di funzionalità di gioco sta diventando una realtà. Giochi sul cloud Permetteva agli utenti di accedere a questi giochi da quasi tutti i dispositivi dotati di una buona connessione Internet.

In questo modo, i servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce Now sono arrivati ​​sui dispositivi Android sotto forma di app. Gli utenti di iPhone (e anche di iPad) dovevano accettare di giocare dal browser del proprio dispositivo.

Il motivo per cui non ci sono app in grado di eseguire lo streaming di giochi su di esso Trasmetti in streaming su iOS o iPadOS Semplicemente non rispettavano le regole dell'App Store, che tra i requisiti richiedevano che ogni gioco fosse sottoposto individualmente all'approvazione.

Tra il 2020 e il 2024, Apple ha apportato alcune modifiche al suo App Store, ma gli sviluppatori di servizi di streaming di giochi hanno continuato ad affrontare momenti difficili. Ora, queste restrizioni sono appena terminate con l'apertura dell'App Store promossa dall'Unione Europea.

“Gli sviluppatori possono ora inviare una singola richiesta con funzionalità di streaming Tutti i giochi offerti nel loro catalogo“, Lo afferma la società in un documento recentemente pubblicato. Ma i cambiamenti sono più ambiziosi e aprono la strada agli sviluppatori per avere più libertà.

Secondo la società, le app potrebbero includere anche funzionalità avanzate per lo streaming di giochi, mini-app, minigiochi, chatbot e componenti aggiuntivi. Un aspetto molto importante è che le modifiche all'App Store a livello di gioco saranno disponibili in tutto il mondo.

Ora che i termini sono tecnicamente pronti, dobbiamo aspettare e vedere se i servizi saranno soddisfacenti Xbox Cloud Gaming e GeForce Now Arriveranno sull'iPhone. È perfettamente logico che ciò accada, ma le società dietro questi servizi non hanno ancora fatto annunci al riguardo.

Immagini:Microsoft | Mela | Nvidia

A Xataka: “Adotteremo le misure appropriate”: i creatori di “Pokémon” affrontano “Palworld” per possibile plagio