Tekniker sta producendo per l'Agenzia spaziale europea la prima turbina eolica adattata alle condizioni ambientali di Marte

Centro tecnologico TecnicoMembro della Alleanza basca per la ricerca e la tecnologia Bertha, lo ha fatto Progettato e prodotto per l'Agenzia spaziale europea (ESA) La prima turbina eolica adattata alle condizioni ambientali di Marteche contribuirà a Alimentazione per future missioni Per esplorare lo spazio.

Il prototipo in sviluppo dal 2021 sotto Progetto OrazioÈ stato convalidato, con il finanziamento dell'ESA, in un'ampia gamma di campagne di test presso le strutture Techniker di Eibar e nella galleria del vento dell'Università di Aarhus (Danimarca), una struttura unica dell'ESA che simula le condizioni ambientali di Marte.

Quindi, come ha spiegato Techniker, quella della turbinaTestato con velocità del vento tra 26 e 16 m/s e pressione dell'aria tra 8 e 16 mbar.“Le solite condizioni del pianeta.”

Di conseguenza, ha detto: “A Una turbina eolica con una capacità elettrostatica massima di 15 kilowatt aumenta la produzione di energia nell’ambiente marziano del 31%. “Rispetto all'atmosfera terrestre, che opera a una velocità compresa tra 50 e 432 giri al minuto.”

Inoltre, dispone di un meccanismo rotante e compatto che permette il movimento dell'albero e impedisce l'ingresso di polvere attraverso un elemento di tenuta “custom”.

“Questa iniziativa mira a sfruttare l'ambiente del pianeta per convertire l'energia meccanica del vento in energia elettrica e ottenere così una fonte di energia eolica ausiliaria alle celle solari comunemente utilizzate”, spiega Borja Pozo, ricercatore e direttore del centro. Settore spaziale in Tekniker.

Energia triboelettrica

Il team del Technology Center che ha lavorato a questo progetto si è affidato a tTecnologia “relativamente nuova e promettente”. Per l'uso nello spazio, come nel caso Energia triboelettrica.

“I comuni generatori elettromagnetici presentano limitazioni per l'esplorazione planetaria, principalmente a causa del loro peso elevato, che causa elevati costi di lancio. In questo progetto abbiamo studiato i generatori triboelettrici come alternativa, che hanno un peso e un volume inferiori e consentono una maggiore efficienza ed 'economicità' missioni”, aggiunge Bozo.

Questa tecnologia è basata su Produzione di energia per attrito Richiedeva “lo sviluppo e il test di una gamma di materiali triboelettrici avanzati che abbiano eccellenti proprietà triboelettriche (basso attrito e prestazioni di usura), proprietà meccaniche (resistenza agli urti), triboelettricità (triboelettricità e conduttività interfacciale) e densità di generazione di energia”. Condizioni marziane”, sottolinea.

“Abbiamo scelto alluminio, rivestimenti in carbonio simile al diamante (DLC) e teflon modificato per il prototipo a causa della loro elevata densità di energia, nonché del loro potenziale utilizzo come lubrificanti e pellicole solide nell'ambiente marziano”, spiega il ricercatore.

Il lavoro di ricerca condotto da Tekniker, combinato con il “know-how” in questi rivestimenti e materiali, ha permesso di ottimizzare la struttura della turbina per risolvere i vincoli legati alla resistenza all’usura, alla capacità di lubrificazione, alla durata e all’invecchiamento, raggiungendo oltre due milioni di nominali cicli di lavoro con questo prototipo.

Tra i prossimi passi, una volta completato il progetto HORACE (Harvesting Electrical Energy for Mars Exploration), ci sono l’ottimizzazione del design e nuove campagne di test per dimostrare il corretto funzionamento del modello per l’ambiente e le condizioni marziane.