I telefoni Pixel 8 debuttano con la tecnologia AI generativa con Rodea Search

Finalmente, L’intelligenza artificiale generativa arriva sui telefoni cellulari. Non sotto forma di chatbot, ma con funzioni mobili integrate alimentate dall’intelligenza artificiale. Search Circle, Magic Editor e Photomoji sono apparsi per la prima volta su Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Si tratta delle stesse funzioni che abbiamo già visto durante lo showcase del Samsung Galaxy S24, dato che al momento solo la nuova gamma di riferimento di Samsung, la gamma Pixel 8 di Google, riceverà queste nuove funzionalità alimentate dall'intelligenza generativa Gemini di Google.

Alcune di queste funzionalità saranno disponibili tramite l'aggiornamento a partire da domani, ma la cosa più interessante è che Circolo di ricercaCiò avverrà il 31 gennaio.

Sicuramente sarà accessibile anche tramite Pixel 8a, che non è ancora disponibile, ma iniziano già a trapelare informazioni a riguardo.

Nuove funzioni AI nel Pixel 8

Come accennato, la nuova funzionalità più interessante basata sull'intelligenza artificiale è Circolo di ricerca. Viene utilizzato per trovare informazioni su qualsiasi cosa in qualsiasi applicazione, senza uscire dall'applicazione. Che si tratti di testo, una parola, un'immagine, qualcosa mostrato in un video, ecc.

Tutto quello che devi fare è premere il pulsante Home o la barra di navigazione sul tuo cellulare Android per attivare il cerchio di ricerca. Da lì puoi selezionare tutto ciò che ti interessa, da un paio di scarpe da ginnastica indossate da una celebrità in un video, a una parola strana in un messaggio di testo, Circondalo con un cerchioCosa fai con il dito? Funziona anche un semplice scarabocchio o tocco.

Gemini AI riconosce questo oggetto o testo e ti dice di cosa si tratta, dove puoi acquistarlo, o spiega il significato del testo. Puoi vedere come funziona in questo video:

Grazie alla ricerca ibrida puoi porre anche una domanda complessa relativa all'immagine sullo schermo, per ottenere informazioni in linguaggio naturale.

Un'altra novità nell'intelligenza artificiale generativa è Scrittura magicaDisponibile per Pixel 6 e versioni successive. Scrive automaticamente le lettere con il tono che gli dici: colloquiale, formale, professionale, teatrale, poetico…

Immagini espressive È un'opzione disponibile sugli iPhone da qualche tempo. Grazie all'intelligenza artificiale è possibile ritagliare un elemento da una foto, semplicemente toccandola con il dito, per trasformarlo in un emoji, o in una reazione nei messaggi.

Presto sarà anche messo in vendita, Il nuovo telefono Pixel 8 come nuovo:

Altre funzionalità che debuttano in questi giorni, anche se non utilizzano l'intelligenza artificiale generativa, sono la condivisione rapida e il cambio di voce.

Condivisione veloce Ti consente di connetterti rapidamente ai dispositivi compatibili dell'ecosistema Android, Chromebook o Windows, per scambiare contenuti con la semplice pressione di un pulsante.

cambiando la voce Viene utilizzato per passare automaticamente da un dispositivo accoppiato Bluetooth a un altro. La novità è che ora supporta anche Pixel Watch.

L’intelligenza artificiale generativa sta iniziando a farsi strada sui telefoni cellulari, e questo è solo l’inizio. Search Circle, Magic Answer e Photomoji sono nuove grandi funzionalità di Pixel 8 e Pixel 8 Pro.