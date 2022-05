20 milioni di console all’anno 2022

Condividere

Nintendo Switch sta per superare PS4 e Game Boy.

Nintendo è un’azienda che negli ultimi anni è uscita dall’inferno in riferimento non solo alle vendite, ma anche alla sua popolarità e accettazione, poiché dopo Wii e Nintendo DS hanno trionfato nelle vendite, ma hanno allontanato molti giocatori, la cosa con Wii U e, in misura minore, Nintendo 3DS, Non sembrava affatto buonoTanto che il 2013 è stato l’anno peggiore per l’azienda.

Tuttavia, con Il Nintendo Switch è noto per aumentareil che ha portato al fatto che la console ha superato contemporaneamente i 100 milioni di unità vendute, in quanto molti dei suoi titoli non superano il milione di copie vendute, ma è possibile vedere come abbiano superato i 10 e anche i 20 milioni, diventando così un enorme successo.

Nintendo Switch raggiungerà la top 3 delle 3 console più vendute della storia

Con la stessa premessa, si potrebbe pensare di sì A poco a poco perderai il tuo fan di Nintendo Switchma la verità è che sembra che non si accenda ancora, dal momento che La console continua a vendere più di 20 milioni all’anno. Tutto sembra puntare al fatto che in questo quinto anno di vita Le vendite diminuiranno, ma non di moltoNintendo annuncerà al prossimo incontro con gli investitori che prevede di vendere 20 milioni di unità quest’anno fiscale.

Lo sapeva il Nikkei, il quale avrebbe riferito che nella stessa riunione il numero indicato Previsioni di vendita Per l’anno fiscale 2022/2023, ciò è giustificato da mancanza di componenti Che ha influenzato le console concorrenti sin dal suo lancio, il che limiterà l’offerta.

Il Nikkei afferma che l’elevata domanda per il dispositivo non può essere pienamente soddisfatta perché Nintendo si aspetta ancora una carenza di componenti per limitare l’offerta. Nintendo riporterà i suoi guadagni per l’intero anno per l’ultimo anno fiscale (includendo sempre l’anno fiscale successivo) il 10 maggio. – Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) 30 aprile 2022

In questo modo, dovremo attendere un file Il prossimo 10 maggio Per scoprire tutti questi dettagli. Naturalmente, alla luce della mancanza di conoscenza dei numeri totali in questo primo trimestre del 2022 in esso Pokemon Legends of Arceus, Kirby e la Terra Dimenticata Erano grandi fortezze della console, tutto punta a quello di marzo 2023 Nintendo Switch venderà circa 125-130 milioni di consoleessendo facilmente raggiungibile dalle prime posizioni nelle nostre console più vendute.

