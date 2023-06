Apple: la fotocamera dell’iPhone 15 nella versione standard riceverà un miglioramento esclusivo per i modelli Pro | telefoni cellulari | Cellulare | tecnologia

iPhone 15 otterrà un enorme miglioramento rispetto alla sua versione standard. Fotocamera principale del cellulare manzana Passerà a un obiettivo da 48 MP, una caratteristica che fino all’ultima generazione era disponibile solo sui modelli Pro e Pro Max, che ha fatto un’enorme differenza.

“Se le notizie dal rumor si rivelassero vere, l’iPhone 15 potrebbe essere un enorme punto di svolta per la linea telefonica di Apple. sulla base dei rapporti, La prossima versione del telefono di punta dell’azienda di Cupertino darà a tutti un obiettivo da 48 megapixel, che attualmente è solo una caratteristica dell’iPhone Pro.“, puntando a gizmodo.

Il rapporto arriva perché c’è una carenza di queste fotocamere, che potrebbe essere stata causata dalla decisione di Apple. “Quest’ultimo rumor è nato grazie ad un reportage sulla filiera del sito cinese ITHome. arrivano le notizie Analisi della catena di fornitura delle fotocamere, in particolare la mancanza di capacità produttiva di Sony per i suoi moduli fotocamera, grazie all’aggiornamento della normale fotocamera dell’iPhone alla dimensione di 48 MPAggiunge.

Sony ha dovuto chiedere aiuto a un’altra società per soddisfare la richiesta di Apple. “Secondo ITHome, S.ony ha avuto difficoltà a soddisfare le richieste di Apple per moduli fotocamera di qualità superiore rispetto alle precedenti generazioni di iPhone, quindi ha contattato Taiwan Semiconductor per chiedere aiuto.. Perché Apple chiede più di questi moduli fotocamera? Perché non solo equipaggia iPhone premium con una fotocamera da 48 MP, ma anche una fotocamera principaleafferma.

Ma allora cosa distingue le versioni Pro dalle versioni standard integrate nella fotocamera? “Sulla base di tutto ciò che sappiamo sull’imminente iPhone 15, Le versioni Pro del telefono potrebbero ancora avere tre fotocamere, ma potrebbero anche essere dotate di un sensore posteriore in stile periscopio.mentre altri sensori mantengono gli obiettivi ultra grandangolari e teleobiettiviAggiunge il moderatore.

Tuttavia, questo non sarà visibile agli utenti, quindi forse Apple dovrebbe aggiungere qualcosa di più impressionante a questo segmento di telefoni cellulari. “Sulla base delle capacità di una tripla lente da 48 MP su un normale iPhone, Le versioni Pro avranno bisogno di più campane e fischietti per giustificare davvero l’aumento dei prezzi“, conclude.