Cosa succede al corpo nello spazio? Gli astronauti cinesi hanno trascorso 186 giorni in orbita

Il 3 giugno, la squadra astronauti cinesi Responsabile per il completamento dell’edificio Stazione Spaziale Tiangong. Il team di tre astronauti (come vengono chiamati gli astronauti in Cina) è stato sollevato dalla missione Shenzhou-16, dopo aver superato 186 giorni nello spazio.

Sebbene non sia uno dei soggiorni più lunghi della storia, il tempo in cui sono stati in orbita è sorprendente.

Questo è che i viaggi nello spazio non possono essere eterni e gli effetti sui loro corpi devono essere monitorati.

Cosa succede quando sono nello spazio per molto tempo?

Poiché le condizioni sono nettamente diverse da quelle a cui sono abituati i corpi sulla Terra, gli effetti dei viaggi nello spazio sugli esseri umani sono diversi.

È quello nello spazio, o anche nel futuro, dentro luna O Marte, la gravità non è la stessa del nostro pianeta.

Durante il tempo trascorso in orbita, gli astronauti sono stati sottoposti a più di 180 giorni di vita senza gravità, costantemente fluttuanti, una condizione che ha alterato la circolazione sanguigna, anche durante i primi giorni, quindi non sorprende che lo siano. Il tuo viso si è gonfiato a causa dell’accumulo di liquidi.

Altera anche la struttura scheletrica e muscolare e la capacità cardiovascolare, dove non hanno forza gravitazionale con cui devono combattere.

D’altra parte, uno dei maggiori pericoli dello spazio è radiazione. Non si trovano in un luogo con un’atmosfera protettiva, sono esposti a una potente energia proveniente dagli angoli dell’universo.

Nel tempo, questo può portare ad anomalie oculari, problemi di pressione intracranica, ma può anche metterli a rischio. Malattie neurologiche.

Finalmente, ricerca Ha rivelato che più strutture cerebrali vengono modificate, più viaggi fanno.

