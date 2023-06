Final Fantasy 16 riceverà finalmente una piccola patch prima del lancio

Square Enix ha annunciato in una trasmissione incentrata sul pubblico giapponese che Fantasia finale 16 avrà patch prima del rilascio Nonostante qualche settimana fa abbiano confermato che non l’avrebbero avuto. Il produttore Naoki Yoshida si è scusato per questo aggiornamento a 300 Mbma garantisce che sarà possibile godersi appieno il gioco di ruolo PS5 senza di essa.

correzione “Migliora le prestazioni in luoghi diversi” Risolve anche l’avanzamento del programma e i problemi di arresto anomalo Piccoli errori nei testiSecondo un utente di Twitter @twitta.

Questo aggiornamento Sarà disponibile prima del lancioQuindi, se hai l’edizione digitale e la scarichi già, se hai una PS5 online, verrà scaricata automaticamente e sarà pronta il primo giorno in modo che le persone possano giocare non appena aprono il gioco”, ha detto Yoshida durante la missione. nelle sue stesse parole. Tobi Foxresponsabile della localizzazione degli indirizzi.

“Anche questo Problema molto piccolo, quindi anche se non hai l’aggiornamento sarai comunque in grado di giocare Il gioco base” e conclude: “Questa è una patch veloce, quindi non è necessario giocare. Se non disponi di una connessione Internet o non riesci a scaricarlo in tempo, puoi comunque giocare.

Anche Yoshida lo ha rivelato dal vivo Fantasia finale 16 Sarebbe uscito su due dischi, ma sei mesi prima del rilascioIl team di sviluppo ha pensato che sarebbe stato in grado di pubblicarlo solo una volta e, con uno sforzo, è riuscito a riferire Jimatsu.. E infine nell’evento digitale a Trailer in stile grafico che puoi vedere qui sotto.

Fantasia finale 16 Verrà lanciato su PS5 venerdì prossimo 22 giugno. Circolano alcune copie fisiche, quindi vi consigliamo di fare attenzione che i social network e i forum contengano spoiler sulla trama; Square Enix sta indagando su come sia successo e tenterà di rimuovere qualsiasi screenshot o video pubblicato online.