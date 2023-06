Zen 4c è un grande risultato e riflette il problema dello spazio a livello di silicio.

L’architettura Zen 4c rappresenta un progresso molto importante da parte di AMD ed è un chiaro riflesso della versatilità che offre Shiplett. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa quando è stata presentata ufficialmente la nuova AMD EPYC 97X4, Sunnyvale è riuscita a sviluppare il design originale di Zen 4, basato su 8 core, 32MB di cache L3 e Rendilo uno che integri 16 core e 16 MB di cache L3.

È un risultato enorme, senza dubbio, ma è anche un riflesso di qualcosa di molto importante che sta diventando sempre più un problema, ed è esattamente ciò che ha reso Sviluppo e incollaggio di chiplet eterogenei Per diventare uno dei principali pilastri nel settore della tecnologia, spazio a livello del silicio E il grande impatto che alcune parti hanno in esso.

In questo senso, vediamo che AMD Ho dovuto ridurre la cache L3 di 16 MB per liberare molto spazio. Questo spazio è stato fondamentale per riuscire a raddoppiare il numero di core, il che è indubbiamente impressionante e mostra l’enorme quantità di spazio che la cache L3 occupa all’interno di un chip di silicio. Questa realtà è stata anche ciò che ha costretto AMD a esternalizzare la cache L3 alle GPU Navi 31 e Navi 32.

Se guardi l’immagine allegata, vedrai meglio l’ampio spazio occupato dalla cache L3 nei processori basati su Zen 2 e Zen 3, la stessa cosa accade con i processori basati su architettura Zen 4, come puoi vedere nell’immagine qui sotto . La cache L3 da 32 MB occupa all’incirca la stessa quantità di spazio degli 8 core x86, Quindi dividerlo a metà libera molto spazio sul wafer.

Anche AMD Ridurre le dimensioni di ciascun core Nell’architettura Zen 4c, che va da 3,84 mm2 a 2,48 mm2, era necessaria un’altra mossa per l’azienda americana per diventare la prima a introdurre un processore x86 ad alte prestazioni con 128 core e 256 thread.

Sarà interessante vedere come si evolverà questa nuova architettura nelle generazioni future, ma da vedere Quanto è grave il ridimensionamento della cache Con nodi più avanzati, lo spazio che occupano e l’impatto che possono avere su determinate attività, penso che alla fine avanzerà sempre di più. Progetti con cache impilata 3D o outsourcing a chip filettati.