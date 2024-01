Apple Watch Series 9 VS Xiaomi Watch 2 Pro: caratteristiche, differenze e prezzi

Xiaomi sta collaborando con Google per offrire Wear OS sui suoi ultimi orologi e contrastare la proposta di Apple

Sebbene sul mercato siano presenti molti orologi “intelligenti”, molti di essi non hanno le stesse funzionalità dell’Apple Watch. Lo smartwatch di Apple non va bene solo nel campo della salute e dello sport (dove esistono alternative molto interessanti ad un prezzo molto più basso), ma Ha altre caratteristiche che lo rendono più completo rispetto alla concorrenza.

Per esempio, Possibilità di connessione alle reti telefoniche LTE/4G per fare meno affidamento sul telefono, oppure NFC Per effettuare pagamenti mobili dal tuo polso. Apple Watch Series 9 ha questo e molto altro con watchOS 10.

Tuttavia, Gli orologi con Wear OS sono un degno concorrente di quelli con la mela morsicata Poiché molti di essi hanno funzioni abbastanza simili, ad es Xiaomi orologio 2 proE questo dice molto.

Mettiamo a confronto entrambe le opzioni Scopri in modo approfondito le loro caratteristiche, differenze e prezziper prendere una buona decisione d'acquisto e fugare ogni possibile dubbio.

Contiene Apple Watch Series 9 e Xiaomi Watch 2 Pro

impostare Xiaomi orologio 2 pro Apple Watch serie 9 Dimensioni 47,6 x 45,9 x 11,8 mm

54,5 grammi 41 mm : 41 x 35 x 10,7 mm e 31,9 grammi

: 41 x 35 x 10,7 mm e 31,9 grammi 45 mm: 45 x 38 x 10,7 mm e 38,7 grammi uno schermo Display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, luminosità fino a 600 nit e tecnologia AOD 41 mm : Display OLED Retina LTPO da 1,69 pollici con luminosità di 2000 nit e AOD

: Display OLED Retina LTPO da 1,69 pollici con luminosità di 2000 nit e AOD 45 mm: display OLED Retina LTPO da 1,9 pollici con luminosità di 2000 nit e AOD patata fritta Qualcomm Snapdragon W5+ 1a generazione Apple S9 dual-core Ariete | magazzinaggio 2 GB di RAM

Memoria da 32 GB Connessione Bluetooth 5.2

Wi-Fi dual-band

GPS (L1+L5)

NFC

Opzione LTE/4G Wi-Fi dual-band 802.11 b/g/n

Bluetooth5.3

Sistema di posizionamento globale

NFC

Opzione LTE/4G Sensori Sensore ottico della frequenza cardiaca

Accelerometro

giroscopio

Illuminazione dell'ambiente

Bussola elettronica

bicchiere

Analisi dell'impedenza bioelettrica Accelerometro

giroscopio

Frequenza cardiaca (3a generazione)

bicchiere

L'altimetro è sempre attivo

bussola

SpO2

VO2max

Elettrocardiogramma

Temperatura corporea batteria 495 mAh

Fino a 65 ore (versione Bluetooth) o fino a 55 ore (versione LTE) 41 mm : 282 mAh

: 282 mAh 45 mm : 308mAh

: 308mAh 18 ore circa con fruizione mista di sport e attività fisica.

ricarica rapida sistema operativo Indossa il sistema operativo Watch OS 10 Compatibilità Android 8.0 e GMS 21.30.12 o versioni successive iPhone XS e iOS 17 (minimo) prezzo A partire da 269,99 euro A partire da 449 euro READ È arrivato INNferia Arizu, uno spazio di creatività per i residenti di Mendoza

*Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Apple Watch serie 9 [GPS, 41 mm] *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

uno schermo L'Apple Watch Series 9 è disponibile in due dimensioni. Il dispositivo da 41 mm ha un pannello OLED Retina LTPO da 1,69 pollici con un massimo di 2.000 nit e funzionalità AOD. Il modello da 45 mm ha un display OLED Retina LTPO da 1,9 pollici che ha lo stesso livello di luminosità e anche funzionalità AOD. Lo Xiaomi Watch 2 Pro ha un display AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel, una luminosità fino a 600 nit e AOD.

L'Apple Watch Series 9 è disponibile in due dimensioni. Il dispositivo da 41 mm ha un pannello OLED Retina LTPO da 1,69 pollici con un massimo di 2.000 nit e funzionalità AOD. Il modello da 45 mm ha un display OLED Retina LTPO da 1,9 pollici che ha lo stesso livello di luminosità e anche funzionalità AOD. Lo Xiaomi Watch 2 Pro ha un display AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel, una luminosità fino a 600 nit e AOD. patata fritta : Lo Xiaomi Watch include un processore Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm, mentre l'Apple Watch include un processore dual-core S9.

: Lo Xiaomi Watch include un processore Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm, mentre l'Apple Watch include un processore dual-core S9. RAM e spazio di archiviazione : La proposta di Apple ha 1 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, mentre la proposta di Xiaomi offre 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

: La proposta di Apple ha 1 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, mentre la proposta di Xiaomi offre 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Connessione : Apple Watch Series 9 è dotato di WiFi dual-band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e un'opzione LTE/4G. È abbastanza simile allo Xiaomi Watch 2 Pro, che ha Bluetooth 5.2, Wi-Fi dual-band, GPS dual-band, NFC e un'opzione LTE/4G.

: Apple Watch Series 9 è dotato di WiFi dual-band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e un'opzione LTE/4G. È abbastanza simile allo Xiaomi Watch 2 Pro, che ha Bluetooth 5.2, Wi-Fi dual-band, GPS dual-band, NFC e un'opzione LTE/4G. Sensori : La creazione di Xiaomi dispone di sensori ottici per frequenza cardiaca, accelerometro, giroscopio, luce ambientale, bussola elettronica, barometro e analisi dell'impedenza bioelettrica. Il dispositivo Apple include accelerometro, giroscopio, frequenza cardiaca, barometro, altimetro sempre attivo, bussola, SpO2, VO2Max, ECG e temperatura corporea.

: La creazione di Xiaomi dispone di sensori ottici per frequenza cardiaca, accelerometro, giroscopio, luce ambientale, bussola elettronica, barometro e analisi dell'impedenza bioelettrica. Il dispositivo Apple include accelerometro, giroscopio, frequenza cardiaca, barometro, altimetro sempre attivo, bussola, SpO2, VO2Max, ECG e temperatura corporea. batteria : L'Apple Watch promette circa un giorno e mezzo di autonomia con utilizzo normale. Lo Xiaomi, a seconda del marchio, dura fino a 65 ore nella versione Bluetooth o 55 ore nella versione LTE.

: L'Apple Watch promette circa un giorno e mezzo di autonomia con utilizzo normale. Lo Xiaomi, a seconda del marchio, dura fino a 65 ore nella versione Bluetooth o 55 ore nella versione LTE. sistema operativo : Wear OS su Xiaomi Watch 2 Pro e WatchOS 10 su Apple Watch Series 9.

: Wear OS su Xiaomi Watch 2 Pro e WatchOS 10 su Apple Watch Series 9. Compatibilità – Apple Watch funziona con dispositivi a partire da iPhone XS con iOS 17 (minimo). Quello Xiaomi è compatibile con dispositivi con Android 8.0 e versioni successive.

– Apple Watch funziona con dispositivi a partire da iPhone XS con iOS 17 (minimo). Quello Xiaomi è compatibile con dispositivi con Android 8.0 e versioni successive. prezzo: Il prezzo dello Xiaomi Watch 2 Pro parte da 269,99 euro, mentre il prezzo dell'Apple Watch Series 9 parte da 449 euro.

Apple Watch Series 9 VS Xiaomi Watch 2 Pro, quale smartwatch comprare?

Xiaomi ha sviluppato un orologio “intelligente” che è completamente rotondo in tutti i suoi reparti, praticamente Può essere considerata una vera alternativa all'Apple Watch per gli utenti che possiedono telefoni Android.. Di seguito commenteremo i punti più positivi e negativi di ciascuna proposta con l'obiettivo di fugare i dubbi.

Punti di forza e di debolezza dell'Apple Watch Series 9

+ È disponibile in due misure in modo che gli utenti possano scegliere quella più adatta al proprio polso.

+ Contiene un processore più potente rispetto alle generazioni precedenti

+ Ora integra 64 GB di spazio di archiviazione interno

+ Esiste una versione che supporta LTE/4G

+ Il sistema operativo su cui è possibile installare le applicazioni

+ Consente il pagamento mobile tramite Apple Pay

– È compatibile solo con iPhone XS e iOS 17

– Il suo prezzo al dettaglio è molto alto

– La sua autonomia dura appena un giorno e mezzo con un utilizzo normale

Pregi e difetti dello Xiaomi Watch 2 Pro

+ Schermo AMOLED di alta qualità

+ Chip potente per un funzionamento regolare

+ Buona quantità di RAM e spazio di archiviazione interno (più della media)

+ Connessione a banda abbastanza larga

+ Esiste una versione che supporta LTE/4G

+ Consente il pagamento mobile tramite Google Pay

+ Il sistema operativo su cui è possibile installare le applicazioni

+ Il suo prezzo è molto inferiore a quello dell'Apple Watch

– Funziona solo con gli smartphone Android

– La sua autonomia è equivalente a quella dell'Apple Watch, ma è ancora bassa

Compatibilità

Iniziamo con uno dei punti più importanti ed è uno dei fattori decisivi quando si acquista un dispositivo o un altro. Apple Watch Series 9 funziona solo con iPhone, mentre Xiaomi Watch 2 Pro è compatibile solo con smartphone con Android 8.0 o versioni successive. COSÌ La scelta di uno dipende dal telefono che hai, a meno che tu non voglia cambiare piattaforma..

lo schermo

Lo Xiaomi Watch 2 Pro è disponibile in una sola tagliaCon il suo schermo AMOLED da 1,43 pollici. Questo ha sia lati positivi che negativi, poiché non devi preoccuparti di quale versione scegliere, come nel caso dell'Apple Watch Series 9.

Apple Watch è disponibile nelle dimensioni da 41 mm (OLED LTPO da 1,69 pollici) e 45 mm (OLED LTPO da 1,9 pollici)in modo che gli utenti possano scegliere quale si adatta al loro polso e ha un aspetto migliore, poiché quelli con polsi più sottili potrebbero preferire il polso da 41 mm e, se è più spesso, il polso da 45 mm sarà più accattivante.

Apple Watch serie 9 [GPS, 41 mm] *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

*Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Puoi essere informato e informato in ogni momento su tutte le novità del mondo Apple e sulle offerte di Applesfera Selección nei nostri profili. Twitter, Facebook E cavo

Alcuni dei collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero fornire vantaggi finanziari ad Applesfera. Se non disponibili, le offerte possono variare.

le immagini | Apple, Xiaomi, AppleSifera e Chataka

Ad Abelsvira | Mito sfatato: se hai un budget di 2.000 €, questo è il mostruoso ecosistema Apple da ottenere

Scegliendo Applesfera | Il miglior Apple Watch che puoi acquistare (2023): tutti gli smartwatch nel catalogo Apple e le loro caratteristiche