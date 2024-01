Hanno costruito un nuovo spazio gastronomico sul Paseo Iberá

Sono in corso i lavori per una nuova sede gastronomica sul Paseo Iberá a Corrientes. Nello spazio sotto il Ponte General Manuel Belgrano, dove prima si tenevano eventi comunali e fiere imprenditoriali, è in corso la costruzione di piste coperte con illuminazione propria e 6 box metallici (per ora) per i commercianti.

Gli uomini d'affari avranno il loro spazio sul lungomare situato tra Avenida 3 de Abril e Laval, nella capitale di Corrientes. Come appreso da Littoral, il settore avrà chioschi fissi simili a camion di cibo, costruiti in lamiera con porte, finestre e un affumicatore in modo che possano preparare i pasti e venderli a vicini e turisti.

In questo ampio settore outdoor vengono realizzati percorsi pedonali dotati di propria illuminazione e arredo urbano per offrire maggiore comfort e sicurezza ai residenti che partecipano ad eventi e mostre che si svolgono in questo spazio pubblico. Questa proposta consentirà di sgombrare e migliorare la circolazione pedonale e veicolare sulla strada costiera.

Il sito è stato recintato all'inizio di dicembre con pali di legno e teloni verdi. Dopo più di un mese si possono vedere i nuovi percorsi pedonali, i pali della luce LED e i box disposti uno accanto all'altro a pochi metri di distanza. Gli ultimi lavori realizzati lì sono stati nel luglio 2019 con l'intervento di murales sui pilastri del Ponte Interprovinciale General Manuel Belgrano.

Litoral ha tentato più volte di contattare i funzionari responsabili dei lavori del Paseo Ibera, ma non ha ottenuto risposta. Il processo di richiesta non presenta segnaletica che dettaglia il finanziamento e il periodo di attuazione.

Di fronte a questo settore si trova la Passeggiata Arazate, tra via Costanera Juan Pablo II e via Costanera General San Martín, in costruzione. In questo luogo si prevede di costruire quattro settori di Panda Square con pavimentazione in gomma, separati da spazi, un'area per altalene circolari, scivoli con passerelle, altalene e altri giochi.

Questi lavori vengono realizzati dal Comune di Corrientes nell'ambito del processo di modernizzazione della città e di riorganizzazione degli spazi pubblici secondo il Piano di Pianificazione Regionale (POT). A sua volta, fa parte dei lavori complementari del Dipartimento Storico e Culturale di Nandreko portati avanti dalla provincia.

(VT)