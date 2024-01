Il metodo giapponese è quello di appendere i cappotti in modo che occupino la metà dello spazio negli armadi aspirati

Con l'arrivo del freddo e della pioggia. Giacche e cappotti sono diventati i nostri capi di abbigliamento di base. Il nostro armadio è pieno di vestiti che occupano gran parte dello spazio e il disordine domina questi spazi.

Imparentato

Se stai cercando la strada Mantieni l'ordine nel tuo armadio Senza traboccare di vestiti spessi, la soluzione sta nel come conservarli. La verità è che probabilmente hai appeso giacche, giacche, penne e cappotti in modo errato per anni. Dimentica le grucce Usa invece le scatole.

Esiste un trucco infallibile per far sì che occupi meno spazio e che possa contenere tanti vestiti in un'unica scatola. L'unica cosa che devi tenere a mente èFigura su come piegarlo.

Mettere le grucce sottosopra nell'armadio: una soluzione utile che sempre più persone imitano e per una buona ragione

A Metti via i piumini Quello che devi fare è stendere il capo e piegare le maniche verso il centro a forma di croce. Poi, partendo dal basso, arrotolatelo come se fosse un rotolo fino ad arrivare al centro. A questo punto, dovete fare lo stesso procedimento ma ora cominciate dal collo. Quando arrivi al centro in questa direzione, infila il collo al centro dell'altra parte e preparati a limare.

A Giubbotti e giaccheDovresti iniziare piegando prima una manica verso il centro e poi l'altra. Prendere il capo da entrambe le estremità e allungarlo facendo aprire bene la giacca. Quindi piega l'interno di un lato verso l'esterno e fai lo stesso con l'altro lato.. Infine piegate il capo a metà e il gioco è fatto.

Mantieni sempre organizzati armadi e cassetti grazie a questo articolo di Lidl

Liberando spazio nell'armadio e mantenendo giacche e cappotti compatti in scatole, possiamo fare proprio questo Appendi quelli extra large alle grucce