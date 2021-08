Apre giovedì nella nativa Rimini il museo dedicato all’italiano Federico Fellini | Viaggiamo | rivista

Uno dei cineasti più influenti del XX secolo avrà il suo centro espositivo per mostrare le influenze della sua arte.

La splendida località balneare di Rimini, situata sulla pittoresca costa adriatica nel nord-est dell’Italia, è una popolare destinazione di viaggio che da giovedì aggiungerà una nuova attrazione dedicata specificamente al cinema e alla cultura italiana.

il Museo Fellini Rendi omaggio al famoso regista, sceneggiatore e creatore di produzioni come La Dolce Vita, Capria Nights NS la strada, che ha tratto gran parte della sua ispirazione dai suoi primi ricordi della sua città natale, dove ha vissuto per 19 anni ed è morto nel 1993.

Ponte di Tiberio nella località turistica di Rimini. Foto: Italia.it.

“Noi ci crediamo Museo Fellini Avrai un ruolo simile a Rimini come fa il Museo Guggenheim di Bilbao”, afferma il sindaco Andrea Gnassi, grande promotore di questo progetto che finalmente aprirà i battenti nel centro storico di questa città dopo diversi anni di preparazione. “Approfittando del potere dell’arte come linguaggio globale può alimentare la creatività e l’immaginazione, ora e in futuro”, aggiunge il funzionario, secondo nota del diario Forbes.

Rimini Spa prima della pandemia. Foto: Italia.it.

La città settentrionale di Rimini si trova al confine meridionale della regione Emilia-Romagna, a soli 20 chilometri dalla Repubblica di San Marino. (IO)