Atalanta-Sassuolo per la Serie A italiana. Calendario delle partite, dati rilevanti e quote scommesse

Non perdere i dettagli dell’impegno nel mezzo Atalanta-Sassuolo Per la Serie A italiana al Gewiss Stadium.

Atalanta-Colombia questo sabato, 15 ottobre, al Gewiss Stadium dalle 13:45. Sassuolo sfida per la decima giornata di Serie A in Italia.

quando Sabato 15 ottobre 2022.

ora? 13:45 in territorio colombiano.

Città universitaria? Stadio Gewiss.

Modalità di diffusione? Atlanta contro il segnale STAR+. Guarda la lotta tra il Sassuolo dal vivo e dal vivo.

Il prossimo incontro di Atlanta? L’Atalanta affronterà la Lazio al Gewiss Stadium domenica 23 ottobre, per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A.

La prossima partita del Sassuolo? Il Sassuolo affronterà l’Hellas Verona allo Stadio Mabe sabato 24 ottobre per l’undicesima giornata di Serie A italiana.

L’Atalanta ha pareggiato 2-2 l’Udinese. Intanto il Sassuolo cade 2-1 contro l’Inter.

Scommesse Atalanta-Sassuolo

Zamba: Atalanta 1.68 4.10 Pareggio – Sassuolo 5.00

Rivalo: Atalanta 1.70 3.90 Pareggio – Sassuolo 4.40

WPlay: Atalanta 1.70 4.00 Pareggio – Sassuolo 4.75.

Per ulteriori contenuti, notizie e intrattenimento, scarica la nostra app Futbolete Play Store per Android onda App Store per iOS