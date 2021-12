ATP Cup migliore preparazione per gli Australian Open

A poche ore dal lancio di una nuova versione di Coppa ATP, il Nazionale argentina Partecipa all’evento in cui i sudamericani saranno eroi fianco a fianco Georgia, Grecia e Polonia nel gruppo d.

Diego Schwartzman sarà la carta forte della nazionale argentina nella ATP Cup 2022. GT

Il giorno prima dell’ordinazione, Diego Schwartzman (13 gradi) Ha espresso i suoi sentimenti sull’inizio dell’anno partecipando a questo concorso: “Giocare per il tuo paese è diverso. Sarà dura, una bella sfida e penso che sia la migliore preparazione per tutti noi che giocheremo agli Australian Open”.

D’altra parte, si manifestava anche Federico Delbonis (44 gradi) che giocherà l’ATP Cup per la prima volta in carriera. “Negli ultimi anni non ho avuto l’opportunità di giocare qui e mi piace sempre giocare da squadra. Adesso rifarlo è una grande sfida e voglio dare il massimo, cercando di aiutare la squadra”. Azul cittadino ha detto.

Infine, Doppio Andres Molteni (46° posto nel doppio) e Maximo Gonzalez (22° posto nel doppio) Hanno espresso: “Ci conosciamo da tanti anni, ci alleniamo insieme, ci conosciamo molto bene. Penso che sia la chiave per giocare con il proprio partner, quando ci si conosce dentro e fuori dal campo, è molto più facile giocare con lui. Abbiamo un buon rapporto. Penso. Possiamo fare bene quest’anno, come gli ultimi due anni”.