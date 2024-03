Lotta al cambiamento climatico

L’idrogeno verde e le sue modalità per ottenere nuovi e potenti metodi di ricerca per fermare il cambiamento climatico

Gli impianti di generazione dell’idrogeno cattureranno anche l’anidride carbonica dalla nostra atmosfera Immagine: tropicale

Il mondo è in una situazione molto complicata. Il cambiamento climatico è uno di Grandi interessi nel mondoLa battaglia contro di essa è diventata una vera questione comune per Principali paesi del mondo. In questo modo, uno dei gas più preoccupanti è Emissioni di diossido di carbonio. Tuttavia, ora un team di ricercatori è riuscito a creare Due piante In grado di catturare l'anidride carbonica dai mari attraverso il processo di elettrolisi.

Lotta contro il cambiamento climatico

È stata costruita una stazione di rimozione dell’anidride carbonica che ha la capacità di eliminare 3.650 tonnellate di anidride carbonica, producendo al contempo 105 tonnellate di idrogeno verde. L'avanzamento fa parte di due programmi pilota in corso di attuazione, uno a Los Angeles e l'altro a Singapore, con l'obiettivo di ridurre l'acqua dell'Oceano Pacifico, e fa parte di un progetto congiunto tra l'UCLA e la National Water Agency di Singapore, come descritto in Blog dell'Università della California.

Il prossimo passo in questo progetto è Creazione di un impianto di trasformazione integrato, chiamato Equatic-1, la cui creazione è costata 20 milioni di dollari. Questa pianta Utilizzerai il processo di elettrolisi, utilizzando la corrente elettrica dell'acqua di mare proveniente dagli impianti di desalinizzazione per scomporre l'acqua in idrogeno e ossigeno e, allo stesso tempo, l'anidride carbonica disciolta nell'atmosfera verrà immagazzinata in modo sicuro. Questo processo è in corso Indagine da parte di parecchi dipartimenti Da tutto il mondo. In Spagna, il CSIC sta lavorando per ottenere l'idrogeno in questo modo.

Una volta che l'impianto Equatic.1 sarà operativo, si prevede che disponga di capacità di rimozione 10 tonnellate di anidride carbonica al giorno e produce 300 kg di idrogeno verde. Questo progetto rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di raggiungere emissioni zero entro ca Venti anni.

Anche se rimuovere l’anidride carbonica dagli oceani più grandi del nostro pianeta è importante,… Ottenere idrogeno con mezzi completamente rispettosi dell'ambiente Ed è meglio così, perché potrebbe contenere la chiave della tecnologia tra qualche anno. In questo modo lo troviamo Veicoli futuri, siano essi automobili o addirittura aerei Possono funzionare grazie a celle a combustibile di questo tipo.

