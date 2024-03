La tecnologia mette fine agli infortuni sul lavoro

Secondo i dati del Ministero del Lavoro relativi all’anno 2023, lo scorso anno sono stati registrati in tutta la Spagna 624.911 richieste di assenze per malattia Morirono 721 lavoratori (2.715 infortuni ogni 100.000 lavoratori). Dati che aiutano e aiuteranno a ridurre le applicazioni tecnologiche, dalla manutenzione predittiva alle nuove apparecchiature in cantiere o negli impianti, dalla protezione dal vivo all’ambiente di lavoro che, ove opportuno, previene problemi futuri, dall’implementazione dell’intelligenza artificiale ai dispositivi indossabili.

In questo contesto, Sicur, la fiera internazionale della sicurezza tenutasi recentemente a Madrid, ha presentato novità di ogni tipo in diversi aspetti legati alla sicurezza, come è successo all'Exo Corner (in collaborazione con IBV-Instituto de Biomecánica), che ha mostrato come funzionano gli esoscheletri Sul miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro e su come questi dispositivi possano essere introdotti nelle aziende, “per facilitare il lavoro dei professionisti, ridurne lo sforzo e prevenire molti infortuni muscolari”. Novità come i “soft skeletons” (esoscheletri tessili) o l’Iron Hand (il primo esoscheletro morbido attivo per la mano) rappresentano un progresso significativo grazie alla “leggerezza, facilità di regolazione e posizionamento e semplice distacco quando non necessario”.

Carlos Lozano, responsabile dei servizi di salute e sicurezza della Fondazione Lavoratori Edili, ne sottolinea “l'importanza Un salto di qualità E nelle innovazioni tecniche e tecnologiche nei tre ambiti della prevenzione; Sicurezza, igiene, ergonomia e psicologia sociale, con particolare applicazione nel settore edile. È il caso delle macchine da cantiere a guida autonoma e dei sistemi di sicurezza in interazione con il resto degli operatori e delle altre attrezzature che intervengono nell’area di lavoro (nel pieno del processo di regolamentazione europea).

Lozano evidenzia inoltre “tutti i nuovi sensori, sistemi di monitoraggio e materiali che migliorano significativamente le prestazioni dei dispositivi di protezione individuale, nuovi sistemi di sicurezza integrati negli strumenti elettrici portatili, nonché i progressi nella digitalizzazione, nella strumentazione e nell'intelligenza artificiale che consentono applicazioni speciali con i droni e laser”. 3D e realtà virtuale, con i benefici che queste innovazioni portano nel mondo della sicurezza e della salute in edilizia.

Anche il rilevamento e il monitoraggio, così come l’uso dei droni per “mettere in sicurezza il terreno”, fanno parte di questa nuova era della sicurezza sul lavoro, così come il loro utilizzo nei dispositivi di protezione individuale come giubbotti o caschi e nelle strutture stesse. Lozano sottolinea inoltre che “i miglioramenti sono già in corso negli utensili manuali e nelle operazioni di taglio o foratura, dove i sistemi di bloccaggio stanno diventando sempre migliori”.

Anticipazione

Nel caso della startup Halotech, la nuova impresa dell'investitore e imprenditore Manu Marín (amministratore delegato di Livall, ex dirigente di Apple e Telefónica e uno dei promotori di Wallbox), punta sull'intelligenza artificiale per salvare vite umane. “Ci affidiamo (sottolinea Marín) all’approccio “Accident Prediction”, che rappresenta un’importante innovazione nel campo della sicurezza, applicando le lezioni apprese nel settore della mobilità a diversi settori in cui è maggiore la possibilità di prevenire gli incidenti… In Insomma, la governance dei dati per garantire la sicurezza dell’operatore e la qualità del suo ambiente di lavoro.

La piattaforma Halotech è già al lavoro su aggiornamenti che consentano e consentiranno, grazie all'intelligenza artificiale, di “rilevare, attraverso le onde cerebrali, la fatica, la spossatezza, lo stress, ecc., che è la causa del 90% degli infortuni sul lavoro.

Da parte loro, sottolineano da Fractal che “una cattiva gestione della manutenzione può essere più pericolosa di quanto possiamo immaginare. “Non solo mette a rischio le persone che lavorano quotidianamente con le macchine, ma può anche avere un impatto tutti noi.” È probabile che guasti e riparazioni non pianificati causino incidenti sul lavoro, quindi l'uso di Fracttal One “consente di generare un tasso di manutenzione preventiva superiore a quello osservato prima dell'implementazione del programma, supportando la sicurezza industriale.” da prendere in considerazione è l’organizzazione degli interventi di grande e piccola manutenzione, e valutare la disponibilità di risorse umane operative: “Quanto più ordini di lavoro vengono elaborati per ciascun tecnico, maggiore è il suo carico di lavoro, quindi” si consiglia di selezionare un altro tecnico per i successivi attività di manutenzione, il che riduce il rischio.”

Collegato

Un altro esempio sul campo è Ferrovial, dove innovazione e tecnologia sono strumenti essenziali per prevenire gli infortuni sul lavoro. È il caso, ad esempio, quando le immagini 3D vengono combinate con i dati ottenuti da nuvole di punti raccolti da immagini di droni o altri dispositivi ad alta risoluzione. “Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale (dice Benjamin Juarez, direttore della sicurezza, salute e benessere dell’azienda), viene creata una mappa completa dell’intero sottosuolo, e integrata nella pianificazione aziendale e nella progettazione delle infrastrutture, per garantire la massima sicurezza”. . Caschi e giubbotti integrati sono altre opzioni, ove opportuno, per avvisare un lavoratore quando entra in un'area riservata o vulnerabile, così come gli ammortizzatori su camion o rimorchi.

I dati, come sottolinea Verovial, sono la base della sicurezza nel 21° secolo: “Per questo motivo abbiamo sviluppato una piattaforma, in continuo sviluppo, per la gestione dei diversi processi associati a incidenti, osservazioni, ispezioni e audit, nonché la successiva analisi, indagine e implementazione di azioni correttive”, conclude Juarez. Totale certezza, poiché l'innovazione e l'applicazione delle tecnologie ogni giorno ci aiuta a essere migliori nella cura delle nostre attrezzature e nella prevenzione degli incidenti. Nel mio team diretto c'è sicuramente uno specifico ruolo dedicato esclusivamente all’ambito digitale e innovazione.

L’industria, soprattutto nella sua versione 4.0, condivide questa valutazione del rischio con la tecnologia come alleata indispensabile, osserva José Bolaños, responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza di Siemens in Spagna: “Integrare, ad es. Telecamere integrate negli elmetti di sicurezza I nostri project manager ci aiutano a evitare e ridurre gli incidenti in tempo reale. Un'altra importante innovazione è l'uso di telecamere e software speciali per analizzare le condizioni sul posto di lavoro e anticipare potenziali problemi ergonomici. Ma c’è senza dubbio un’importante novità nell’integrazione della tecnologia nell’analisi dei dati sugli incidenti, che aiuta a prevedere quali lavori potrebbero causare un incidente e quindi a evitarli. Progresso che salva vite umane grazie alla connessione tra tecnologia e persone.