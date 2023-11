L’attacco KyberSwap e l’agenzia fiscale australiana non chiariscono le regole DeFi

Benvenuto in Finance Refinite, la tua dose settimanale di elementi essenziali Finanza Decentralizzata (DeFi) – Una newsletter preparata per fornirvi gli sviluppi più importanti della scorsa settimana.

L’aggressore che ha rubato 46 milioni di dollari dal protocollo KyberSwap ha utilizzato una strategia complessa che un esperto DeFi ha descritto come un “problema finanziario senza fine”. Attraverso questo exploit gli aggressori hanno ingannato lo smart contract della piattaforma facendogli credere di avere a disposizione più liquidità di quella in realtà.

L’autorità di regolamentazione fiscale australiana non è riuscita a chiarire le sue regole sulla finanza decentralizzata nonostante i tentativi di Cointelegraph di ottenere risposte. L’autorità di regolamentazione non è stata in grado di rispondere se le imposte sulle plusvalenze si applicano alla partecipazione liquida e al trasferimento di attività ai ponti di livello 2.

L’ecosistema DeFi ha registrato un boom la scorsa settimana grazie al continuo slancio rialzista del mercato, con la maggior parte dei token scambiati in verde nei grafici settimanali.

L’esperto DeFi afferma che l’aggressore KyberSwap ha utilizzato un “problema tecnico finanziario senza fine” per drenare fondi

In un thread su X (ex Twitter), l’esperto di DeFi Doug Colquitt ha descritto un exploit di contratto intelligente progettato da un aggressore KyberSwap che ha prosciugato 46 milioni di dollari dal protocollo.

Colquitt ha descritto la vulnerabilità come un “difetto finanziario infinito”, in cui gli hacker hanno ingannato lo smart contract facendogli credere che KyberSwap avesse più liquidità di quanta ne avesse in realtà. Colquitt ha anche notato che questo è il contratto intelligente “più complesso” che abbia mai visto.

L’agenzia fiscale australiana non chiarirà le sue regole confuse e “aggressive” per le criptovalute

Il 9 novembre, l’Australian Taxation Office (ATO) ha pubblicato nuove linee guida sulla finanza decentralizzata. Tuttavia, l’autorità di regolamentazione non ha chiarito se le imposte sulle plusvalenze si applicano a varie funzionalità DeFi come lo stoccaggio di liquidità e l’invio di fondi ai ponti di livello 2.

Cointelegraph ha contattato l’ATO per chiarire le nuove regole. Tuttavia, un portavoce dell’ATO ha affermato che le conseguenze fiscali della transazione “dipenderanno dalle misure adottate nella piattaforma o nel contratto, e dai fatti e dalle circostanze rilevanti del contribuente che detiene le risorse in criptovaluta”.

Senza risposta, gli investitori potrebbero non essere in grado di far fronte alle potenziali conseguenze di indicazioni poco chiare.

Il fondatore di DYdX attribuisce la colpa dei componenti principali della versione 3 a un “attacco mirato” e include l’FBI

Antonio Giuliano, fondatore del protocollo di finanza decentralizzata dYdX, si è recato su X per condividere i risultati di un’indagine su 9 milioni di dollari in fondi assicurativi all’interno della piattaforma. Giuliano ha affermato che la catena dYdX non è stata compromessa e ha notato che si sono verificati sinistri assicurativi sulla catena v3. I fondi sono stati utilizzati per colmare le lacune nei processi di liquidazione di Yearn.finance.

Il fondatore di dYdX ha anche affermato che invece di negoziare con gli aggressori, il protocollo offrirà ricompense a coloro che saranno più utili nelle indagini. “Non pagheremo ricompense né negozieremo con l’aggressore”, ha scritto Giuliano.

Panoramica del mercato DeFi

Dati da Mercati Cointelegraph Pro TradingView mostra che i primi 100 token DeFi per capitalizzazione di mercato hanno avuto una settimana rialzista, con la maggior parte dei token scambiati in verde nei grafici settimanali. Il valore totale bloccato nei protocolli DeFi è rimasto superiore a 47 miliardi di dollari.

Grazie per aver letto la nostra carrellata degli sviluppi DeFi di maggior impatto di questa settimana. Unisciti a noi venerdì prossimo per ulteriori storie, approfondimenti e informazioni su questo spazio in continuo progresso.

