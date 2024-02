Draghi avverte l'Unione Europea: dovrà investire cifre “enormi” per competere con Cina e Stati Uniti | Economia

Sabato l’ex primo ministro italiano Mario Draghi ha avvertito l’Unione europea che dovrà investire una somma “enorme” in un periodo relativamente breve se vuole mantenere la sua competitività contro la Cina o gli Stati Uniti di fronte a “cambiamenti profondi”. Nel sistema economico globale, ciò si rifletterà nel rapporto preparato su richiesta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Lo ha riferito il politico italiano, ex presidente della Banca Centrale Europea, ai ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue, nonché ai rappresentanti economici dell'esecutivo comunitario, nel corso dell'incontro tenutosi sabato a Gand (Belgio). . ., nel quadro della presidenza belga del Consiglio.

Questo è stato il primo scambio tra le due parti con Draghi per definire una strategia per aiutare ad affrontare le debolezze dell’economia europea e finanziare le esigenze di investimento, che comprende la mobilitazione del risparmio privato dei piccoli rivenditori, che si rifletterà nel documento previsto per giugno.

“Siamo sempre più consapevoli che l’economia dell’UE si trova ad affrontare seri problemi di concorrenza che devono essere affrontati per sostenere la crescita, creare posti di lavoro e rimanere geopoliticamente rilevanti”, ha affermato Valdis Dombrovskis, vicepresidente economico della Commissione.

Rispondendo ad una domanda sulle sue aspettative riguardo al “Rapporto Draghi”, il politico lettone ha sottolineato che “ci si aspetta che gli Stati membri siano pronti ad agire”, pur ammettendo che c’è “un impegno molto maggiore in questo senso di quanto non sia stato alcuni anni fa.” “.

Allo stesso modo, il ministro delle Finanze belga Vincent Van Petegem è fiducioso che Draghi aiuterà a identificare soluzioni ai problemi di competitività dell'UE nel prossimo futuro, e spera che aiuterà l'esecutivo che emergerà dalle prossime elezioni europee. .

Ha sottolineato che “dobbiamo garantire che al rapporto seguano fatti”, rendendosi conto della necessità di “raddoppiare gli sforzi” di fronte alle “grandi pressioni” a cui è esposta l’Unione europea, e tutto questo, senza impegnarsi nel “sostegno .” “Razze” tra Stati membri

