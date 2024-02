Cambiare da peso argentino a peso cileno oggi 24 febbraio: valore, prezzo, cos'è e quanto costa il dollaro blu

I primi mesi del governo di Javier Miley sono stati dedicati specificatamente all'agenda economica. Il Presidente dello Stato Transandino, che ha promesso di porre fine ai gravi problemi economici e inflazionistici che affliggono questo paese, deve invertire l'elevato tasso di inflazione che caratterizza il territorio argentino.

Per questo motivo Miley e il suo governo hanno adottato misure drastiche per invertire questa situazione. Uno dei cambiamenti più importanti è stato l’apprezzamento della valuta in tutta la regione andina e un aggiustamento fiscale radicale, che per la prima volta da molto tempo ha consentito la generazione di un surplus fiscale.

Il valore del dollaro in Argentina per oggi, 24 febbraio

Dollaro ufficiale in dollari817 pesos argentini da acquistare e 857 pesos argentini da vendere.

Cosa succede al dollaro blu?

Il dollaro blu esiste da molto tempo in Argentina ed è anche la valuta nordamericana che opera in modo non ufficiale sul mercato. La facilità di scambio gli conferisce un valore più elevato, motivo per cui di solito è la scelta migliore per i turisti che viaggiano in questo paese.

Secondo lui Chronista.comIl prezzo del dollaro blu è di 1.065 pesos argentini da acquistare e 1.085 da vendere.

Quanto costa cambiare da Peso argentino a Peso cileno?

Attualmente, a causa dell’aumento della valuta sulle Ande, Un peso argentino equivale a 1,17 pesos cileni. (Secondo i dati di $online.cl)