Huawei ha un nuovo negozio in Cina ed è impressionante come puoi immaginare

L'architettura dell'interfaccia è molto originale e fondamentale per l'efficienza energetica del nuovo negozio Huawei in Cina

Si prevede che il 2024 sarà un anno eccezionale per Huawei, poiché potrebbe vedere le vendite di telefoni cellulari crescere fino al 40%. Per iniziare questo entusiasmante anno con il piede giusto, l'azienda Ha aperto un nuovo negozio a Shanghai (Cina) che impressiona sia in patria che all'estero. Questo spazio, situato proprio nel centro commerciale Taikoo Li Qiantan, è stato localizzato Il più grande negozio Huawei.

Basta vedere la foto di questo negozio per essere sicuri che l'azienda lo abbia scelto Design innovativo che attira l'attenzione I passanti li invitano ad entrare. Una volta all'interno, quell'autenticità viene mantenuta negli spazi interni personalizzati Esperienze intelligenti, intrattenimento, sport E anche la salute. Naturalmente anche i visitatori possono farlo Vivi in ​​prima persona i lancicome il nuovo telefono Huawei Nova 12.

Il nuovo impressionante negozio Huawei in Cina

Huawei ha appena aperto un nuovo negozio nel centro commerciale Taikoo Li Qiantan, situato a Shanghai. Non è un negozio qualsiasi, perché Terreno 1800 mq Ciò la rende la più grande di tutte le società aperte finora. Oltre ad essere impressionante per le sue dimensioni, il negozio è impressionante anche per il suo design e il suo layout L'esperienza innovativa che offre ai visitatori.

Come indicano i media cinesi CNMOIl design del negozio è… Ispirato dalla natura. Ciò si riflette nella facciata alta 16 metri che imita le foglie e gli steli di una pianta. Questa interfaccia è stata creata Cemento e vetro ad alte prestazioniQuest'ultimo è fondamentale per l'efficienza energetica di una struttura, poiché aiuta a ridurre l'utilizzo dei sistemi di illuminazione.

Il nuovo negozio Huawei è impressionante non appena si varca la soglia. Ha progettato la squadra Spazi diversi che uniscono intrattenimento e apprendimento. Ad esempio, c’è un’area focalizzata sulle esperienze smart che sicuramente sarà molto interessante per i visitatori. Inoltre, c'è anche Spazio multimedialeultimo di gli sport E anche uno specializzato in salute.

Naturalmente questo nuovo spazio consentirà ai follower dell'azienda Prova i loro nuovi prodotti. Ad esempio, ora puoi interagire in prima persona con il nuovo Huawei Nova 12. Poiché il negozio è così grande, Huawei lo ha progettato Sistema di sterzo intelligente Ciò consente agli utenti di conoscere l'area in cui si trova ciascun prodotto, richiedere aiuto ai lavoratori e persino conoscere il livello di temperatura e umidità nella struttura.

Inoltre, durante i primi giorni dopo l'apertura, chi visita il nuovo negozio Huawei Vinci regali, come bicchieri dipinti Oppure borse riutilizzabili. In breve, l'obiettivo dell'azienda è dare potere ai suoi follower Goditi al massimo l'esperienza HuaweiOltre a mostrare i suoi valori a tutti coloro che la visitano.

