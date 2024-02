Finale Internazionale FMS 2024: giuria, conduttori, attori e novità sui combattimenti di galli

Il giorno è arrivato! Il 24 febbraio si terrà la finale FMS Internazionale 2024Essendo uno degli eventi freestyle più importanti, includerà i più grandi giocatori di ogni paese, quindi condividiamo con voi qui tutti i dettagli su ciò che verrà vissuto oggi.

Vale la pena notare che La cerimonia si terrà presso il Pepsi Center di Città del MessicoCi sono ancora alcuni biglietti disponibili tramite Ticketmaster, ma se non puoi partecipare, hai anche la possibilità di guardare lo streaming live.

Chi farà parte della giuria?

È stato confermato che la giuria sarà composta da: Swain, Guru, Danger, Maxi e Link One, Chi sarà responsabile della valutazione dell'aspetto di ciascun presentatore; Inoltre, sceglieranno il più grande vincitore di questa finale internazionale.

Conosci gli organizzatori dell'evento

In questa occasione, ad allietare l'evento, ci sarà la partecipazione Bikash, Circo Fu ed Evangelista, Si prevede quindi una giornata ricca di atmosfera e di tanto rumore.

DJ per la finale

Sonicko e Pacha One fungeranno da DJ Saranno loro responsabili dell'aggiunta della musica a ciascuna delle canzoni dei concorrenti, quindi stanno arrivando grandi momenti.

Chi parteciperà alla finale?

FMS Messico

FMS Spagna

FMS Cile

FMS Colombia

valis-t

Marizia

Nitro

Loquillo

Chang

FMS Perù

FMS Caraibi

FMS Argentina

Larix (sostituisce Sweet Pine)

Potrai così seguire la diretta

E se non puoi partecipare, abbiamo buone notizie per te, dato che l'evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di Urban Roosters. È stato confermato che inizierà alle 18:00. (ora locale del Messico). In Spagna, da parte sua, si terrà all'1:00 di notte. Dalle prime ore di sabato 24 a domenica 25. Qui condividiamo il post live per vivere in prima persona FMS International: