Quanti episodi di The Walking Dead con Rick e Michonne? Date di uscita e dove vederlo

Sulle mie orme Zona morta E Daryl DixonUniverso morti che camminano Presenta in anteprima lo spin-off più atteso della sua storia. The Walking Dead: Coloro che vivono Rappresenta un ritorno Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) Alla serie nata nei fumetti di Robert Kirkman nel 2003 e successivamente trasformata in adattamento in serie nel 2010.

Sono due dei personaggi più amati del fandom di AMC Walking Dead che siano mai vissuti Rick Grimes scompare sul ponte Come Uno dei momenti più tragici della nona stagione. Più tardi, lo Sceriffo tornò momentaneamente nell'episodio finale della Stagione 11 per confermare che era vivo e sotto la custodia militare civile della Repubblica.

Questo è esattamente ciò Il punto di partenza per la nuova serieDove Rick e Michonne lotteranno con tutte le loro forze per incontrarsi di nuovo Ha potuto tornare ad Alessandria con i suoi due figli. La via del ritorno non sarà affatto facile.







Quando verranno presentati in anteprima gli episodi di The Walking Dead: The Ones Who Live su AMC+?



Per 60 minuti, The Walking Dead: Coloro che vivono Le trasmissioni in Spagna inizieranno il 26 febbraio I suoi sei episodi verranno trasmessi settimanalmente. Solo il primo arriverà la sera stessa per essere trasmesso gratuitamente sul canale televisivo lineare AMC alle 21:10, mentre il resto potrà essere visto su Tua madre+. Pertanto, le date di uscita per il resto degli episodi saranno:

“The Walking Dead: coloro che vivono” episodio 1 in anteprima il 26 febbraio . Disponibile su AMC+ Spagna.

in anteprima il . Disponibile su AMC+ Spagna. “The Walking Dead: coloro che vivono” Episodio 2 in anteprima il 4 marzo . Disponibile su AMC+ Spagna.

in anteprima il . Disponibile su AMC+ Spagna. “The Walking Dead: coloro che vivono” Episodio 3 in anteprima il 11 marzo . Disponibile su AMC+ Spagna.

in anteprima il . Disponibile su AMC+ Spagna. “The Walking Dead: coloro che vivono” Episodio 4 in anteprima il 18 marzo . Disponibile su AMC+ Spagna.

in anteprima il . Disponibile su AMC+ Spagna. “The Walking Dead: coloro che vivono” episodio 5, Prime offerte attive 25 marzo . Disponibile su AMC+ Spagna.

Prime offerte attive . Disponibile su AMC+ Spagna. “The Walking Dead: coloro che vivono” Episodio 6in anteprima il 1 aprile. Disponibile su AMC+ Spagna. READ Galleria, arte, divertimento e cultura familiare a Los Angeles

Oltre al ritorno di Andrew Lincoln nei panni dello sceriffo Rick Grimes e di Danai Gurira nei panni dell'esperta di katana Michonne, la nuova serie presenterà altre vecchie conoscenze della serie.. Pollyanna McIntosh Torneremo anche noi Jadisil personaggio senza scrupoli responsabile della scomparsa di Rick.

Questi sono combinati nella distribuzione Lesley Ann Brandtuna famosa attrice Il diavolo Anche Spartaco. Frankie Quiñones l'attore Cosa facciamo nell'ombra? E conosciuto Terry O'QuinnChi era John Locke nei 120 episodi? Perduto. Completano il cast Muro di Breda (Non reale) E Frankie Quiñones (Questo idiota), tra molti altri.







