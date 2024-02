Christian Dominguez appare come il “cacciatore di infedeli” con un grosso camion e offre il consiglio: “Se sei tentato, evitalo”.

In un'apparizione a sorpresa nel programma America Oggi, Christian Dominguez Diventa corrispondente per una sezione dedicata all'infedeltà. Per fare questo, è stato accompagnato dal suo compagno Edson Davila, noto anche come “Jeselo”.

Entrambi i personaggi hanno deciso di avvicinarsi ai pedoni che si trovavano in un parco affollato di Lima per chiedere loro di loro Esperienze di infedeltà coniugale. Ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione è stato che Dominguez, che ha alle spalle una recente storia di infedeltà a causa delle avventure in cui è stato coinvolto, si è dedicato a dare consigli per evitare di cadere nelle tentazioni dell'amore.

Durante questo clip, Dominguez non solo ha parlato agli astanti delle sue esperienze con l'infedeltà, ma ha anche condiviso alcuni pensieri personali su come evitarla, sottolineando l'importanza di resistere alle tentazioni per prevenire sofferenze e decisioni sbagliate.

“Non farlo più perché ti ammali, stai male, è terribile, è una decisione terribile”, “Se arrivi in ​​quel momento, oltre alla tentazione, evitalo perché eviterai di soffrire”, erano alcuni dei consigli che il cantante cumbia ha dato ai suoi intervistati.

Christian Dominguez torna su Instagram e posta uno strano video su TikTok.

Non c'è dubbio che questa sequenza abbia suscitato critiche tra il pubblico e tra i conduttori del programma, come ad esempio: Rodrigo Gonzalez e Gigi Mitre dal film “Amor y fuego”. Tutto perché è ridicolo che prendano il caso di Dominguez come uno scherzo, viste le recenti polemiche che lo hanno coinvolto per aver tradito Pamela Franco con almeno due donne.

Da parte sua, Davila ha scherzato sulla situazione utilizzando una frase ipotetica “Miscredente dell'incredulità” Nell'auto di Dominguez, riferimento umoristico al thriller in cui ha recitato con Marie Moncada nel suddetto camion. Per questo qualcuno chiese a Dominguez di benedire le chiavi della sua macchina.

Inoltre, aveva regalato una collana a qualcuno che supponeva fosse stato infedele, e Dominguez gli chiese perché non gliela aveva data molto tempo prima. “Stavo per colpirti, ma quel giorno hai commesso un errore.”ha commentato Edson Davila, che ha anche sottolineato “Sorprendente” Al cantante perché ha abbracciato tutti gli uomini che si sono dichiarati infedeli.

Allo stesso modo, il famoso “Jeselo” chiese a Dominguez perché non avesse seguito il suo consiglio ed evitato la tentazione durante l'ambay, al che Combiampero rispose che era attualmente in cura psicologica.

Christian Dominguez dà la caccia agli infedeli con Edson Davila.

Rodrigo Gonzalez e Gigi Mitri hanno criticato Ethel Pozo per aver fatto finta di non sapere nulla del memorandum che Edson Davila avrebbe presentato con Christian Dominguez. Secondo la popolare rivista “Peluchín”, il programma “América Hoy” cercherà di “ripulire il volto del cantante” affinché possa tornare sulla rivista.

“Con questi discendenti non ci libereremo mai dell'ipocrisia della televisione peruviana. Perché prima la Varicella (di Gisela Valcarcel) aveva qualcosa di suo, ma almeno la Varicella era accompagnata dal carisma. Questa è una cattiva attrice (di Ethel Pozo) ”, ha commentato Rodrigo González. “)

Ha anche affermato che Puzo sembra pensare di essere ancora nella serie poiché è stato interpretato l'anno scorso da sua cognata Michelle Alexander. “Crede di essere ancora a Maricocha. Per favore, te lo chiedo.”Egli ha detto.