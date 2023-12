“Gesù” e “20.000 specie di api” divorano i trofei di Forky

due spettacoli, 20mila specie di api E Il messia, sono apparsi a una festa dedicata alla commedia. Non c’era quasi nessun altro dentro Premi Forky, organizzato dai produttori spagnoli. IL XXIX. Pubblicazione Coincideva con l’anno che coincide con il centenario della sua nascita José Maria Forque. La cerimonia, durata due ore e un quarto, si è svolta presso il Palazzo IFEMA di Madrid e ha ricevuto solo dodici premi, ma ha avuto momenti toccanti. La consegna di questi premi segna l’inizio della stagione dei premi cinematografici spagnoli.

20mila specie di apil Estibalis orysulaed è stato riconosciuto come il miglior film. È la storia di una giovane donna che non soddisfa le aspettative degli altri e non ne capisce il motivo. Tutti intorno a lei insistono a chiamarla Aitor, ma lei non si riconosce né con quel nome né agli occhi degli altri. IL Il primo film di Orisola Continua a raccogliere successi dopo averli raggiunti Orso d’argento Per la migliore interpretazione di una giovane attrice Sofia Otero. Il film ha vinto anche il Premio Biznaga de Oro al Festival di Malaga e lo è È stato nominato per 15 premi Goya.

È vero che la corsa ai premi è appena cominciata, ma non c’è dubbio che Orisola sia quella nella posizione migliore in questo momento. Ma il regista lo ha chiesto nel suo intervento Nessuna competizione tra i creatori. “L’anno scorso si parlava di un momento storico, quest’anno sta succedendo la stessa cosa e succederà l’anno prossimo. Il cinema spagnolo è più pluralistico e diversificato rispetto a vent’anni faHa confermato.

Estibalez Orisola (terza da destra) e il suo team ricevono il Premio Forqué per il cinema e l’educazione ai valori e il Premio Forqué per il miglior lungometraggio per il suo film “20.000 specie di api”, durante i Premi Forqué 2023. Si è svolto il Sabato al Palazzo IFEMA di Madrid. Foto: Aitor Martin/EFE



Il messial Javier Ambrosi E Javier CalvoEd è riuscito a vincere il premio La migliore serie Immaginazione, prima 30 monete, Corpo in fiamme E Poca fede, l’unica commedia nominata. Applausi a sorpresa per la serie Javisun’immersione spirituale profonda e coinvolgente, all’inizio della cerimonia, quando era solo menzionata tra le nomination, preannunciava un successo che è stato infine suffragato dai premi come Miglior Attrice di una Serie per Lola Duenas E il miglior attore per Ruggero Casamaggioreche ha prevalso su nomi forti come Javier Camara. Il traduttore catalano ha dedicato il suo intervento Augusti Villaronga.

“Non siamo noi creativi che dobbiamo elevarci al livello dell’industria”, ha detto Ambrosi nel suo intervento, ma “è l’industria, che è un’industria sana, che deve elevarsi al livello dei creativi”. Calvo, dal canto suo, ne è convinto “Questa serie ci ha cambiato.”Ha ringraziato “coloro che hanno permesso all’arte di cambiare”.

Nelle categorie cinematografiche non vi è traccia di premi per gli altri film meglio nominati: Associazione Nevel Juan Antonio Bayona; all’ingressol Alessandro Rojas E Juan Sebastian Vasquez; E Chiudi gli occhil Vittorio EresSi è perso il concerto e non ha suonato metal.

Malena Alterio Ha vinto il premio Migliore attrice Per il ruolo di Lucia in Non lasciare dormire nessunol Antonio Mendez EsparzaE David Verdager Tuttavia miglior attore Per interpretare il comico Eugenio V E lo sannoScritto da David Trueba. “Fermate i bombardamenti su Gaza”, ha chiesto il primo, mentre Verdager ha scusato i comici.

Juan Marino. Un secolo di cinemal Maria Luisa Pujoled è stato riconosciuto come Miglior film documentario. Il film è dedicato al direttore della fotografia, restauratore cinematografico e instancabile ricercatore, ed è dotato di audio Emilio Gutiérrez Capa. IL Miglior film d’animazione È stato Sogni di robotUno dei migliori film ricevuti durante la sessione. Oltre alla buona accoglienza del pubblico per il film Pablo Berger È stato scelto dalla critica di El Culture tra i migliori film del cinema spagnolo quest’anno.

Uno dei momenti più belli della serata è avvenuto dopo l’annuncio Miglior cortometraggio: Anche se è nottel Guillermo Garcia Lopez, che ha trascorso cinque anni lavorando al Real Canada per rendere tutto ciò possibile. I primi a prestare la loro voce al discorso di benvenuto sono stati gli attori, non professionisti, che hanno inviato i loro saluti ai vicini di La Cañada.

“Più di 4.000 bambini vivono senza elettricità da anni”, ricorda il regista, e la motivazione per questo cortometraggio era quella di rappresentare la miseria come realtà sociale in questa enclave di Madrid. “Gente che è a 15 minuti da qui, ma è così lontana”, ha concluso.

cileno Memoria infinital Maite AlverdeLe è stato assegnato un premio Miglior film latinoamericano. Raffigura una coppia, Augusto e Paulina, che devono fare i conti con la malattia di Alzheimer. Alfredi ha osservato che è stato il documentario più visto nella storia del Paese.

Diversità di lingue e identità in 20mila specie di api Quel sabato sera diede a Orisola un altro premio: un trofeo Cinema ed educazione ai valori. Il regista ha incoraggiato dicendo: “Dobbiamo accettare la differenza come un valore che ci nutre e ci arricchisce”. Ha concluso: “Dobbiamo fare qualcosa per fermare questo massacro che sta accadendo a Gaza”. Lui Premio del pubblico Era per Campionicsl Javier VisserLa prima parte ha vinto il Premio Goya come miglior film del 2019.

Il pretesto oggettivo del concerto, come abbiamo detto, era la commedia. Ufficiale prima Pablo Chiapella E Macarena Gomez, che ha iniziato a interpretare la star, la verità è che non era divertente. A peggiorare le cose, le gag erano ancora più noiose perché gli spettatori non avevano l’opportunità di ascoltare la voce del pubblico. Se c’è una risata, non sembra. Ma ironie a parte, non ha senso non sapere cosa dicono i personaggi quando gli MC li avvicinano per interrogarli.

Una commedia molto emozionante

Comunque, punti di vista Tony LeBlancChi compirà 100 anni nel 2022, Lena Morgan, Alfredo Landa E José Luis López Vasquez. Inoltre Chiapella ha preparato alcune battute Andrés Pajares ed Eugenio, con opportuno riferimento al premiato VerdaguerChe interpreta nel film Trueba.

Paz Padilla Ha convalidato la carriera dei comici in generale e delle donne che praticavano la commedia in particolare: “Noi comici eravamo al gradino più basso della scala delle preferenze maschili”. Raffaella Aparicio, Grazia Morales, Florinda Chico, Chos Lambrev E Veronica Forkey Erano alcuni nomi che pronunciava con maggiore enfasi.

uno di Fran Perea Sì, era un numero sorprendente. L’attore e cantante ha eseguito un semi-rap, parte di La vita è un sognol Calderon de la BarcellonaIl risultato è la canzone “One Plus One Seven”. Mikkel Erenkssonper commemorare i vent’anni dalla prima della serie Serrano.

attrice Cristina Castano Si è occupato del toccante omaggio a Conca VelascoEra la prima volta che Castaño saliva sul palco di un teatro con lei: “Mamma, voglio fare l’artista” è la frase della sua vita che ci ricorderà sempre “Ehi ragazza”. Anna Guerra Si è impegnata al massimo per eseguire la famosa canzone, accompagnata da un’introduzione al pianoforte della sua co-protagonista Vittorio Elia.

Da parte sua, Anna Mina le ha fatto un bellissimo omaggio Lola Flores Una sequenza interpretativa indimenticabile “elemosina d’amore” E “Vicino a te” Dopo aver mostrato il video in cui parla il Faraone Gesù Quintero: “Sai perché sono sempre carina? Perché la scintilla nei miei occhi non funziona.” IL Spettacoli musicali Finito con “notte notte” A Fico E il “Rotto ed elegante” A imbarcare a poppa.

Non sono mancati gli omaggi ai defunti di recente Itziar Castro Né la sfida Santiago Segura A Forqués per aver escluso la categoria sceneggiatori. Ok, ma per quanto riguarda il cast di supporto? E che dire dei reparti tecnici, più di quanto ci si possa chiedere. E i registi!? A proposito, il prodotto Eduardo Campoy Ha ricevuto la medaglia d’oro Ejeda da Enrique Cerezo.

La prima tappa della corsa agli Spanish Film Awards lasciava poche certezze. D’altra parte, sono stati divulgati dati rilevanti: fino a 329 film Quest’anno è stato proiettato in una produzione nazionale nelle nostre sale, con la partecipazione di oltre 4 milioni di spettatori.