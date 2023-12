I Def Leppard “lasciano” i Mötley Crüe e li cambiano in questa band: andranno in tournée nel 2024 – AGGIORNATO

Def Leppard Ho deciso di farne a meno Motley Crow Come compagni di viaggio. Pochi giorni fa la band ha annunciato una nuova band Tour del suolo statunitense del 2024Dove li accompagnerà un viaggio. I due gruppi hanno annunciato una visita congiunta dello stadio la prossima estate.

Visiterai il tour 23 città darò A partire dal 6 luglio Al Busch Stadium di St. Louis, W.C Finirà A Denver, al Coors Field 8 settembre. Oltre a Def Leppard e Viaggio, nomi come Steve Miller Band, Heart and Cheap Trick.

I Def Leppard offriranno una varietà di esperienze VIP ai fan per portare la loro esperienza concertistica a un livello superiore. Le esperienze VIP variano, ma possono includere posti a sedere premium, un selfie con la band, merchandise esclusivo e altro ancora. Controlla gli elenchi dei voli locali per le offerte.

Sarà inoltre disponibile un numero limitato di pacchetti esclusivi Journey VIP. Queste offerte esclusive possono includere una straordinaria selezione di biglietti per posti riservati, prodotti personalizzati e molto altro.

Dalla Def Leppard, Joe Elliott Ha annunciato il tour con entusiasmo: “I Def Leppard e i Journey si riuniranno e partiranno per un tour estivo negli stadi con Steve Miller Band, Cheap Trick e Heart per alcuni concerti, creando un’incredibile notte di musica! Dopo aver completato un entusiasmante tour di 18 mesi per promuovere il nostro album “Diamond Star Halos”, lanceremo con un nuovo spettacolo e una raccolta di canzoni che celebreranno parti specifiche della nostra storia. Potremmo avere qualche sorpresa nella manica… Sei con noi? …Ci vediamo in estate!

Da parte loro, Jerney ha commentato quanto segue: “Siamo entusiasti di tornare in viaggio nel 2024 con così tanti buoni amici come parte di questo tour. Non importa in quale città verrai, sarà una fantastica serata di musica!. Questa non è la prima volta che queste due band si uniscono per un tour di concerti estivo. In precedenza avevano condotto tour simili in tutto il paese nel 2006 e nel 2018.

Tutte le date del tour

6 luglio – St. Louis (Busch Stadium)

10 luglio – Orlando (Stadio Camping World)

13 luglio – Atlanta (Truist Park)

15 luglio – Chicago (Wrigley Field)

18 luglio – Detroit (Comerica Park)

20 luglio: Nashville (Nissan Stadium)

23 luglio – Filadelfia (Citizens Bank Park)

25 luglio: Hershey (Hersheypark Stadium)

27 luglio – Pittsburgh (PNC Park)

30 luglio – Cleveland (Campo Progressivo)

2 agosto – Toronto (Rogers Centre)

5 agosto – Boston (Fenway Park)

7 agosto – Flushing (Citi Field)

12 agosto – Arlington (Globe Life Field)

14 agosto: Houston (Minute Maid Park)

16 agosto: Sant’Antonio (Alamodome)

19 agosto – Minneapolis (campo bersaglio)

23 agosto: Phoenix (Chase Field)

25 agosto – Los Angeles (Sophie Stadium)

28 agosto: San Francisco (Oracle Park)

30 agosto – San Diego (Petco Park)

4 settembre – Seattle (T-Mobile Park)

8 settembre – Denver (Coors Square)