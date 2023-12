Juliana Oxenford ha salutato l’ATV con una forte affermazione: “Non mi hanno mai insultato né rispettato così tanto”

Giuliana Oxenford Ha detto addio al programma “stile Giuliana” Questo venerdì, 15 dicembre. Ha salutato l’autista, sottolineando di non aver capito il motivo per cui se n’era andata. Sosteneva inoltre che gli amministratori non gli avevano mai chiesto di fare valutazioni, ma piuttosto di svolgere attività giornalistica, cosa alla quale lui si atteneva pienamente.

La conduttrice televisiva ha aperto il programma annunciando che si trattava della versione finale di “Al style Juliana” e ha così concluso un ciclo di 7 anni iniziato in latino.

“Questa è la nostra ultima trasmissione “Stile Giuliana.” Oggi, 15 dicembre, si chiude il ciclo, non per mia decisione, ma si chiude finalmente un ciclo qui all’ATV di quasi altri 4 anni, 3 anni a Latina. (…) Dopo sette anni devo andarmene per motivi di cui non ho ancora capito bene», ha detto l’emittente, sottolineando di essere sempre stata obiettiva durante la sua carriera.

Ha anche dichiarato di provare sentimenti contrastanti, nonostante la sua salute veicolo Le ha dato l’opportunità di esprimersi liberamente, e non è stata così insultata o mancata di rispetto nella sua casa televisiva, un ovvio riferimento a Medina MajaliChe non ha esitato a festeggiare la sua uscita dal canale.

“Ho sentimenti contrastanti. Da un lato, sento di non aver mai avuto più libertà di fare giornalismo che qui ad ATV, e dall’altro, sento di non aver mai avuto più libertà su un altro canale o in un altro mezzo “, perché faccio giornalismo da 22 anni. Mi hanno insultato tanto”. A casa mia. Non mi rispettavano molto e non userò nessun aggettivo per riferirmi a nessun conduttore di questo canale, perché sono non così, perché ho lezione, perché sono stato educato bene, perché leggo molto, perché continuo a leggere e perché mi sveglio tutto il giorno per continuare a imparare e perché mi sveglio ogni giorno con la coscienza pulita. “

Juliana Oxenford ha salutato il suo spettacolo venerdì 15 dicembre. veicolo

Giuliana Oxenford Ha mostrato attraverso delle foto il suo team di produzione, non solo ringraziandoli per la loro pazienza, ma anche augurando loro buona fortuna con il loro nuovo capo, Mavilla Huertas. Tuttavia, è stato chiesto loro di farsi avanti per dire addio al programma per l’ultima volta.

“Sarò la gente, la gente che sicuramente uscirà stasera o domani o questo lunedì per insultarmi e continuare a far credere alla gente che io sia questo o quello, beh, la persona che parla molto di me qualcosa , perché all’improvviso esco felice, esco felice, con la testa alta, la lingua lunghissima E la gonna troppo corta. Grazie, dannazione, mi farò vedere da qualche parte“, ha concluso.

La conduttrice televisiva ha utilizzato i social anche per salutare i suoi fedeli seguaci che l’hanno accompagnata durante la sua esistenza “Stile Giuliana.”

"Grazie per questi anni. Grazie per avermi ascoltato, letto, approvato, criticato ed essere lì. Grazie per avermi permesso di essere e di fare. Grazie per tutto. Grazie alla squadra. Siamo e saremo sii nello stile di Giuliana", ha scritto la bionda sul suo account Instagram.

Giovedì scorso, 14 dicembre Giuliana Oxenford Si è concesso qualche minuto per sottolineare che una figura potente ha rivendicato la sua testa. Anche se è vero che non ha menzionato alcun nome, un commento inaspettato lo ha collegato alla città di Majali.

“Qui (all’ATV) c’è una persona molto potente che ha chiesto la mia testa, ed è per questo che me ne vado. Sarò sempre grato per la libertà che ho su questo canale e odio le tante persone che, su questo canale, hanno il compito di parlare di me e di prendermi in giro ogni giorno nelle conversazioni in cui sono coinvolti registi e produttori”, ha esordito. Giuliana Oxenford.

Caller che ha trascorso 4 anni al timone “Stile Giuliana”, Ha confermato di avere prove di queste posizioni, compresi gli screenshot delle suddette chat. Ma ha fatto sapere che non intende renderlo pubblico. Oltre a questo commento, un chiaro messaggio contrario Medina Al Majali.

“Sono una donna. Non ho bisogno di un portafoglio di 10.000 dollari per essere una persona di alto profilo ed è stato difficile per me riuscirci. Leggo molto, viaggio molto e cerco sempre di parlare e imparare dai miei grandi maestri di vita”, ha detto. Giuliana Oxenford.