“Wonka” resta al vertice del box office statunitense

Los Angeles (AFP) – Il film “Wonka” è rimasto al primo posto del botteghino statunitense nel suo quarto fine settimana, incassando 14,4 milioni di dollari, portando il totale nazionale a 164,7 milioni di dollari.

Ma la prima settimana del 2024 è più lenta rispetto all’anno precedente, in calo del 16%, e il film horror “Night Swim” è l’unica uscita importante.

Night Swim della Universal/Blumhouse, con Wyatt Russell e Kerry Condon, ha incassato circa 12 milioni di dollari nel primo fine settimana, uscendo in 3.250 sale in Nord America, quando il budget di produzione era di 15 milioni di dollari. Includendo sale in 36 mercati esteri, Night Swim è sulla buona strada per un debutto globale con un incasso di 17,7 milioni di dollari.

Warner Bros. E anche la Universal fa i passi tre e quattro. Il film di successo della Warner Bros Aquaman e il regno perduto ha incassato 10,6 milioni di dollari nel suo terzo fine settimana, portando il totale interno a poco più di 100 milioni di dollari. Il film d'animazione “Immigration” (Universal) ha aggiunto 10,3 milioni di dollari, portando il suo reddito nazionale totale a 77,8 milioni di dollari.

“Anybody But You”, una commedia romantica della Sony con Glen Powell e Sidney Sweeney, si è classificata al quinto posto con 9,5 milioni di dollari, con un aumento del 9% rispetto al fine settimana precedente. Il film ha finora 43,7 milioni di spettatori.

I 10 film di maggior incasso questo fine settimana, dal venerdì alla domenica, nelle sale di Stati Uniti e Canada, secondo Comscore. Lunedì usciranno i numeri definitivi.

1. “Wonka” – 14,4 milioni di dollari.

2. “Nuoto notturno – $ 12 milioni.”

3. “Aquaman e il regno perduto – 10,6 milioni di dollari”.

4. “Immigrazione: 10,3 milioni di dollari.

5. “Tutti tranne te – $ 9,5 milioni.”

6. “Ragazzi in barca – $ 6 milioni.”

7. “Il colore viola – 4,8 milioni di dollari”.

8. “Iron Claw – $ 4,5 milioni.”

9. “Ferrari – 2,5 milioni di dollari”.

10. “Povere cose – $ 2 milioni”.