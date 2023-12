Bruce Dickinson reclutato per cantare gli Iron Maiden in una conferenza d’affari in Messico: ecco il video – aggiornato

Abbiamo visto di tutto negli ultimi anni. Gli appuntamenti più strani. Non è più strano vedere artisti e gruppi esibirsi in occasioni speciali di ogni tipo. Questo è esattamente ciò che evidenziamo oggi. E le prestazioni di Bruce Dickinson In una conferenza d’affari in Messico, ha toccato vari argomenti Fanciulla di ferro.

Il cantante della leggendaria band è emerso come uno dei relatori principali dell’ultima edizione di Vai al forum. Pensata per le PMI che desiderano espandere la propria presenza a livello internazionale, questa conferenza si è tenuta a 18 e 19 ottobre Nel Poliforum León, Guanajuato, Messico.

Un giorno prima dell’inizio della conferenza. 17 ottobreBruce è salito sul palco durante un cocktail dell’evento con una band chiamata Rivoluzione rock. Lì, ha eseguito due famose canzoni degli Iron Maiden: “Soldato” E “Paura del buio”. Godetevi la performance completa qui sotto:

Cosa aspettarsi dal “Progetto Mandrake”?

Bruce Dickinson aveva precedentemente eseguito la canzone “Afterglow Of Ragnarok”.“, che è la prima canzone tratta dal suo prossimo album solista.”Progetto Mandragora‘. L’anteprima esclusiva ha avuto luogo durante la gremita cerimonia di apertura del CCXP23, il grande evento Comic-Con brasiliano a San Paolo. Lì, Bruce Dickinson, come ospite speciale, ha presentato in anteprima lo straordinario video e ha rivelato maggiori dettagli sul suo prossimo album solista che sarà accompagnato da una serie di storyboard in collaborazione con Z2, inclusa un’edizione speciale di lancio con 2.000 storyboard esclusivi CCXP per deliziarvi. . Un fan dell’artista e dei fumetti internazionali.

L’album “The Mandrake Project” uscirà ufficialmente il 1 marzo tramite BMG. Saranno dieci brani in cui Bruce Dickinson e il suo braccio destro, compositore e produttore da molti anni, RoyZhanno creato uno degli album rock che descrivono come “Uno dei più sorprendenti del 2024Pesante e ricco di trame musicali, l’album conterrà Bruce con una visione musicale in sviluppo da molto tempo e includerà alcune delle migliori performance vocali del leggendario musicista britannico.

Registrato in gran parte ai Doom Room Studios di Los Angeles con Roy Zee alla chitarra e al bassista, la formazione di “The Mandrake Project” è stata completata con il maestro delle tastiere Mistero E il batterista Davide Morenoapparso anche nell’ultimo album solista di Bruce, “Tirannia delle anime‘, nel 2005.

Crepuscolo del Ragnarok (05:45)

Molte porte per l’inferno (04:48)

Pioggia sulle tombe (05.05)

Uomini della Resurrezione (24.06)

Dita nelle ferite (03.39)

Fallimento eterno (06:59)

Nostra Signora della Misericordia (05.08)

Faccia allo specchio (04.08)

L’ombra degli dei (07.02)

Sonata (L’amata immortale) (09.51)

I fan di Bruce Dickinson e degli Iron Maiden devono aver notato che l’album include una canzone intitolata “L’immortalità è fallita“, apparso per la prima volta con il titolo “Se l’eternità dovesse fallireNell’album del 2015 degli Iron Maiden,Libro delle anime”, che ci permette di capire da quanto tempo è in corso il processo creativo di “The Mandrake Project”.

Bruce descrisse questo primo singolo, “Afterglow Of Ragnarok”, come “Una canzone molto heavy metal con un tono da montagne russe… ma c’è anche una melodia intrecciata nel ritornello che fa emergere le luci e le ombre che porta il resto dell’album“.

La ricreazione del tema prende vita guardando il video girato in modo cinematografico.

Diretto dal pluripremiato regista Ryan McFallScritto da Bruce Dickinson e dall’acclamato scrittore britannico Tony Lee (i cui numerosi crediti includono 2000AD, DC e Marvel, da Dr Who e Star Trek a Spider Man e X-Men), il film ha come protagonista il Dottor Necropolis, il protagonista principale. Dal “Progetto Mandrake”. Inoltre, pone le basi per la storia a venire, rispecchiando la narrativa oscura trovata nel fumetto anticipato di 8 pagine che appare insieme al singolo in vinile da 7 pollici.

Ryan McFall, il regista del video, commenta: “Molti anni prima di diventare regista, ricordo di aver guardato diversi video musicali che catturarono la mia attenzione e uno di questi era “Can I Play With Madness” degli Iron Maiden. Per me, questo è ciò che definisce il significato di un video musicale. Little lo sapevo, molti anni dopo ho ricevuto una telefonata con una delle star di quel video, Bruce Dickinson, che mi parlava di idee per un video musicale. Da allora Bruce si è sentito come uno spirito affine e quindi era giusto che cerchiamo di dare vita alla storia di “Afterglow Of Ragnarok” sotto forma di live-action. Naturalmente, la musica è una parte importante del motore del video musicale e questo sarà un successo fin dalla prima visione. Ma oltre a ciò, io Credo fermamente che sia anche la passione dell’artista a determinare i risultati: la passione di Bruce non ha eguali. Spero davvero che i fan si ritrovino a seguire il viaggio di Necropolis con Juice Mandrake ancora e ancora. Questo è solo l’inizio di qualcosa di molto speciale!!

“The Mandrake Project” non è solo un album, ma una storia oscura e adulta di potere, abuso e lotta per l’identità, ambientata in uno scenario di genio scientifico e mistico. Creato da Bruce Dickinson, Scritta da Tony Lee e sorprendentemente disegnata da Staz Johnson per Z2 Comics, la serie a fumetti sarà pubblicata in 12 numeri trimestrali che verranno raccolti in tre graphic novel annuali.. Il primo episodio uscirà nelle fumetterie il 17 gennaio 2024.