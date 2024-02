Nuovo dispositivo di interferenza dell'amplificatore | Stufo della musica di un vicino, un argentino inventa un dispositivo per disturbare gli altoparlanti

Stanco di ascoltare Dall'altoparlante si sente la musica reggaeton Da uno dei vicini, un utente argentino ha creato un'invenzione innovativa che riconosce questo tipo di musica e la attacca, interferendo con l'altoparlante e impedendo che la musica venga ascoltata.





I social network hanno fatto eco a questo dispositivo creato e nominato da Ronnie Bandini “Reggaeton-B-Gone”come lui stesso ha spiegato in X, dove spiegava che era stanco che il suo vicino lo usasse Relatore in ogni momento Per ascoltare questo stile di musica latina, direttamente sul muro che collega un piano all'altro.

Il designer spiega in un videoclip sul social network che, pur sapendo che “le persone normali suoneranno alla porta e chiederanno gentilmente di abbassare il volume o di assaggiare la musica”, le sue abilità sociali sono inferiori alle sue competenze tecnologiche, e per questo motivo , gli è venuta l'idea di realizzare Macchina con intelligenza artificiale In grado di identificarlo e attaccarlo tramite Bluetooth.

Come funziona questo strumento?

Per fare ciò, lo scarica prima Molti temi sono rappresentativi di questo stile E dopo Modifica files, ha addestrato un modello utilizzando un algoritmo di classificazione.





Ha poi sviluppato un codice attraverso il quale il sistema poteva monitorare il microfono esterno, inviando audio da e verso il modello Interviene quando viene superato il livello di riconoscimento 75% di certezza che la musica riprodotta sia reggaeton.

Il nome dell'invenzione è Un omaggio ad un vecchio prodotto Chiamato “TV-B-Gone”, risale al 2004 e veniva utilizzato per accendere o spegnere la TV a piacimento dell'utente.

«Prima che tu mi dica qualcosa a riguardo Potrebbe essere illegale interferire con l'altoparlante del tuo vicinoD'altronde ascoltare musica reggaeton tutti i giorni alle 9 del mattino dovrebbe essere assolutamente illegale», dichiarava di buon umore Bandini nel video.

Il filmato mostra che quando viene riprodotta la canzone “Del Don Del” dell'artista portoricano Don Omar, il dispositivo emette il segnale audio dall'altoparlante.Interferenza molto fastidiosa Quando lo ascolti.





Questa invenzione è stata fatta vEral sui social Ha scatenato polemiche tra coloro che sostengono che questo “programma” interferisce con la convivenza rispettosa e armoniosa tra vicini e coloro che ritengono che questa tecnologia potrebbe essere vantaggiosa per il resto degli inquilini.