I Linkin Park pubblicano il loro brano inedito “Friendly Fire” e annunciano questa raccolta di successi

Linkin Park Rivelando i dettagli di quella che sarà la sua prossima uscita, il suo album di maggior successo, ha postato”fuoco amico“, una canzone che non è stata rilasciata con la voce del defunto Chester Bennington.

Sotto il titolo”Ritagli di carta (Collezione individuale 2000-2023)l'imminente uscita dei Linkin Park è una raccolta di 20 brani dei brani più venduti della band negli ultimi vent'anni, inclusi classici come “Alla fine”, “Brucialo” e “Insensibile”..

Il prossimo 12 aprile uscirà l’LP che comprende anche l’inedito “Friendly Fire”.“.

Questa nuova canzone, appena pubblicata, è accompagnata da un video di accompagnamento diretto e montato dal collaboratore della band Marco Fioreche include anche foto inedite degli artisti in studio di registrazione.

““Friendly Fire” è sempre stata una delle nostre canzoni preferite delle sessioni di One More Light. Qualcosa non andava, quindi non importa quanto fossimo vicini al traguardo, abbiamo deciso di rimandare la cosa per dopo.Brad Delson spiega.

“Quando abbiamo iniziato a cercare una canzone inedita da includere nella nostra raccolta dei più grandi successi, sono rimasto stupefatto dalla potenza della canzone, dalla potenza della narrazione, dalla potenza del suono, dal paesaggio sonoro, e in realtà ho pensato che fosse più vicina forse di quanto pensassimo in quel momento.



“Ci siamo riuniti per lavorarci sopra e collegare alcuni pezzi mancanti che per qualche motivo non sono stati rivelati durante la registrazione di ‘One More Light’”Ha aggiunto. “Non vedo l'ora che la gente la ascolti. È una storia bellissima, avvincente, straziante e piena di speranza che risuona con me oggi.”

Oltre a “Friendly Fire”, la collezione Papercuts comprende anche “Perduto“, brano inedito che è stato presentato lo scorso anno come parte di una ristampa.”Meteora“Segna il 20° anniversario della band. Include anche il mix di Jay-Z”Intorpidimento/apparenza“Anche rarità.”QWERTY“.

“Nel creare ogni album dei Linkin Park, voglio assolutamente amare e credere in ogni canzone.”Mike Shinoda ha detto del prossimo album. “Spero che se una canzone viene ascoltata da sola al mondo, sia qualcosa di cui posso essere orgoglioso, qualcosa che mette radici nell’ascoltatore e diventa parte dell’energia che ci connette”.



“È stato un piacere scegliere le canzoni per Papercuts.”Aggiungere. “Ogni canzone di questa raccolta rappresenta un momento unico nella nostra sequenza temporale e una storia in evoluzione per te e per noi. Dal nostro debutto 'One Step Closer' al nuovissimo 'Friendly Fire', questa tracklist copre tutti i nostri capitoli, fino ad ora.” .”

“Papercuts”, questa la sua tracklist

1. “Strisciare”

2. “Oscuro”

3. “Intorpidimento/apparenza”

4. “Taglio della carta”

5. “Rompi l’abitudine”

6. “Alla fine”

7. “Sanguinamento”

8. “Un posto a cui appartengo”

9. “Aspettando la fine”

10. “castello di vetro”

11. “Un'altra luce”

12. “Brucialo”

13. “Quello che ho fatto”

14. “QWERTY”

15. “Un passo avanti”

16. “Il nuovo divario”

17. “Lascia il resto”

18. “Perduto”

19. “Insensibile”

20. “Fuoco amico”