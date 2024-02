EVE e NEO, robot dotati di intelligenza artificiale che sostituiscono il lavoro umano

Sono due bot umanoidi sviluppati da 1X, azienda che collabora con i creatori di ChatGPT

Pulizia tavolo NEO

EVE e NEO sono bot dell'azienda norvegese 1X, associata a OpenAI, il creatore di ChatGPT. Riguarda Due robot umanoidi in grado di eseguire compiti fisiciCome trasportare scatole, pulire, spostare oggetti o supervisionare aree. NEO è ancora in fase di sviluppo ma ora è possibile acquistare EVE.

EVE, il robot che puoi comprare

Siamo di fronte a un essere umano versatile e agile in grado di svolgere diversi compiti. Integra telecamere e sensori per percepire il mondo, mentre la sua mobilità e stabilità gli consentono di manipolare facilmente gli oggetti. Alcune delle attività che puoi svolgere sono Spostare cose, sorvegliare uffici, aiutare nella produzione o aiutare le persone. Un operatore umano può dirigere e controllare a distanza una flotta di 15 veicoli spaziali.

1X indica che si tratta di un robot Lavora già nelle aziende. Fa l'esempio di una flotta che lavora a fianco degli esseri umani in strutture monitorate da una società chiamata Everon. Guidano ascensori, azionano tastiere o aprono porte per mantenere la sicurezza dell'ufficio. Se un robot rileva un problema, l'operatore umano può usare il suo telecomando per vedere attraverso i suoi occhi e usare le braccia. In questo modo non metterebbe a repentaglio la sua sicurezza.

Queste sono le sue caratteristiche:

Altezza: 186 cm

Peso: 86 chilogrammi

Velocità massima: 14,4 chilometri orari

Capacità di carico: 15 kg

Autonomia: 6 ore

Gettone EVE a 1X

Fisicamente è un robot umanoide ma… Al posto dei piedi ha le ruote Spostare. È ricoperta di morbido tessuto e ha un viso mobile con bocca, occhi e sopracciglia. Non ha mani tranne che che tenaglie. Ne è capace Usa l'intelligenza artificiale Muoversi in spazi non regolamentati o informare qualcuno se ritieni necessario il tuo intervento.

Per comprarloContatta 1X tramite e-mail vendite@1x.tech.

NEO, un assistente Android in fase di sviluppo

D'altra parte abbiamo NEO, un altro androide 1X dall'aspetto umano, scusate la ripetizione, Più umano. Questo Ha le gambeinvece di un carrello con ruote, e le maniIl che lo rende più sensibile in linea di principio. Dobbiamo sottolineare che NEO, a differenza di EVE, Ancora in sviluppo. Anche se sembra essere nella fase avanzata, non è stato ancora venduto.

L'azienda norvegese indica che si tratta di un robot bipede Progettato per muoversi come un essere umano. È in grado di interagire in modi simili a quelli umani, come camminare, afferrare oggetti e comunicare attraverso le espressioni facciali. Integra l'intelligenza artificiale, che secondo 1X lo consente Impara i compiti e padroneggiali ogni volta che li svolgi.

Per quanto riguarda le sue capacità, 1X conferma di potercela fare Compiti industriali Nella sicurezza, nella produzione, nel controllo delle macchine o in usi più complessi. Tuttavia, a lungo termine, l’azienda scandinava ritiene che ciò accadrà in futuro Si specializzerà come assistente domesticoIn grado di pulire o organizzare la casa.

Queste sono le sue caratteristiche:

Altezza: 165 cm

Peso: 30 chilogrammi

Velocità massima: 4 chilometri orari

Capacità di carico: 20 kg

Autonomia: da 2 a 4 ore

Gettone NEO a 1X

Che effetto avrà su di noi l’arrivo dell’intelligenza artificiale e di Android?

L’emergere dei robot, in particolare dell’intelligenza artificiale, ha risvegliato molte persone. Uno dei livelli in cui si sveglia di più è Ambiente di lavoroSono stati condotti studi che indicano che l’intelligenza artificiale ha già sostituito i lavoratori umani. Tuttavia, non possiamo negare che ciò offra loro l’opportunità di prendersene cura I compiti ripetitivi più pericolosiIl che rappresenta un pericolo per l'uomo. Nel 2023 sono morti a causa di infortuni sul lavoro 721 lavoratori.

D'altra parte, possono anche agire Aiuto per chi è dipendente o affetto da malattia Il che impedisce loro di svolgere normalmente le attività quotidiane, oltre a sistemare la casa. Esistono già robot progettati per aiutare le persone anziane e combattere la solitudine, e NEO potrebbe presto unirsi a loro.

