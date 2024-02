Riepilogo giornaliero: l'indice S&P 500 supera i 5.100 punti, Gas Natural testa l'area 1,70 dollari

Gli indici di Wall Street continuano a guadagnare, anche se in volumi molto inferiori rispetto a ieri. L'S&P 500 è salito dello 0,2% e ha testato l'area 5.100. Il Dow Jones avanza dello 0,3%, l'indice Russell 2000 delle small-cap balza dello 0,7% mentre il Nasdaq resta piatto

Gli indici europei sono stati scambiati in rialzo per un altro giorno consecutivo: il DAX tedesco e il FTSE 100 britannico sono saliti di circa lo 0,3%, il CAC 40 francese è salito dello 0,7% mentre il FTSE MIB italiano è salito di circa l'1,1%. L'indice AEX olandese è sceso dello 0,3%.

La sterlina britannica e il dollaro australiano sono oggi le valute del G10 con le migliori performance, mentre il dollaro canadese, il franco svizzero e il dollaro statunitense sono i ritardatari.

Il commercio del petrolio è sceso oggi di oltre il 2% in seguito alle notizie secondo cui a Parigi si terrà un nuovo ciclo di colloqui per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il Brent viene scambiato vicino ai minimi di due settimane

Oggi i prezzi mensili del gas naturale statunitense sono scesi di circa il 6% e hanno testato 1,70 dollari/MMBtu per la prima volta dopo il rinnovo del contratto.

Aumentano i metalli preziosi: l'oro sale dello 0,7%, l'argento l'1%, il platino lo 0,3% e il palladio oltre il 2%.

Le principali criptovalute sono scambiate in ribasso oggi: Bitcoin è in ribasso dello 0,6%, Ethereum è in ribasso dell'1,5% e Ripple è in ribasso dell'1,4%.

Williams della Fed ha affermato che l'aumento dei tassi di interesse non è il suo problema principale e che i tagli dei tassi saranno probabilmente previsti entro la fine dell'anno.

Stournaras ha affermato che la BCE sicuramente non taglierà i tassi di interesse a marzo e che si aspetta che il primo taglio dei tassi avverrà a giugno.

Wray della BCE ha affermato che i banchieri dovrebbero essere aperti a un taglio a marzo, anche se ciò è improbabile.

Mueller della Banca Centrale Europea ha detto che vorrebbe conoscere i dati salariali del primo trimestre prima di prendere una decisione sul taglio dei tassi di interesse

L'indice tedesco Ifo sulla fiducia delle imprese è salito da 85,2 a 85,5 a febbraio (85,5 previsto). Il sottoindice delle condizioni attuali è sceso da 87,0 a 86,9 (86,8 previsto), mentre il sottoindice delle aspettative è aumentato da 83,5 a 85,1 (84,0 previsto).

Il rapporto finale sul PIL tedesco per il quarto trimestre del 2023 ha confermato una contrazione dello 0,3% su base trimestrale indicata da una pubblicazione iniziale. .

