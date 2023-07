I 30 marchi emergenti con il maggior impatto nel mercato globale – Publicidad Newspaper

Consulente del marchio Interbrand La sesta edizione è stata pubblicata “Marchi rivoluzionari”, il rapporto annuale che raccoglie i marchi emergenti più dirompenti. L’intelligenza artificiale, la metatecnologia e la tecnologia sostenibile stanno emergendo come aree che stanno cambiando e rimodellando, in larga misura, la comprensione del mondo e il comportamento dei consumatori.

In collaborazione con Vox Media, lo studio riunisce un totale di 30 marchi innovativi che si fanno avanti in un ambiente affollato e costruiscono identità audaci, radicate in una visione chiara. Tra la gamma completa, spiccano 12 marchi che, in particolare, stanno promuovendo movimenti iconici per diventare la prossima generazione di marchi affermati e legacy. Tra questi, ad esempio: IA apertache ha guadagnato 1 milione di utenti in soli cinque giorni tramite ChatGPT; Nicouna tecnologia sanitaria alimentata dal fondatore di Spotify Daniel Ek; zipitoLa più grande piattaforma del metaverso dell’Asia; metà miglioreApp matrimoniale utilizzata da 100 milioni di professionisti in India pescivendolaMarchio di pesce in scatola di provenienza etica.

Inoltre, Interbrand ha individuato un altro 18 marchi che rappresentano le tendenze Protagonista dell’evoluzione della bellezza e del lusso, della fusione di sostenibilità ed eleganza, o della creazione di nuovi gusti intorno al cibo, fornendo un approccio diverso per le generazioni future.

Breakthrough Brands 2023 ha raggruppato i marchi non per settori tradizionali, ma per “quadrati”, ognuno dei quali descrive un bisogno umano di base. Ed è che i marchi esistenti hanno un potenziale infinito di espansione ed evoluzione: non rientrano più in una categoria o settore.

Questa è la sesta edizione del rapporto, che negli anni precedenti prevedeva il successo di brand sfidanti che hanno registrato una crescita significativa, come Mythical Games (2022), Athletic Brewing (2021), Maven Clinic (2020), Slack (2017), Glovo (2017) o Spazio di testa (2016).