Esportazioni statunitensi: analisi del 2022 e sfide per il 2023

La politica di cui al presente documento ha lo scopo di informare gli utenti di mondo marino Sul comportamento della nostra azienda in merito al trattamento dei dati personali raccolti attraverso i nostri portali.

1 | raccolto:

Quando hai bisogno dei servizi di MundoMaritimo, le informazioni personali come il tuo nome, identità, indirizzo, ecc. vengono raccolte tramite e-mail o moduli. Il nostro sito Web attualmente non utilizza i cookie per registrare o raccogliere informazioni sull’utente, ma può in qualsiasi momento ea sua esclusiva discrezione e senza la necessità di autorizzazione utilizzarli, con l’obbligo di garantire il suddetto trattamento e la protezione di tali dati.

Perché vengono utilizzate le informazioni raccolte.

Tutte le informazioni raccolte dagli utenti di MundoMaritimo mirano a:

(1) Fornire servizi, contenuti e pubblicità personalizzati all’utente durante la navigazione sui Portali MundoMaritimo

(ii) condurre ricerche interne sui dati demografici, gli interessi e il comportamento degli utenti. Le informazioni vengono utilizzate per comprendere e servire meglio i nostri utenti.

2. Utilizzo:

Questi dati che fornisci liberamente e volontariamente hanno lo scopo di fornire un servizio, informazioni e utilità migliori ai nostri utenti. Hai il diritto di non accettare la loro presentazione e di abbandonare i vantaggi offerti dal nostro sito web.

Qualora decidessi di fornire tali dati, siamo obbligati nei tuoi confronti a mantenere un comportamento chiaro e regolare, in conformità con la politica che esprimiamo di seguito, che ti viene comunicata e che accetti.

La nostra politica relativa ai dati raccolti è la seguente:

La responsabilità della correttezza dei dati così raccolti è esclusivamente dell’Utente.

3. Sicurezza:

Manteniamo un database offline, che garantisce ai propri clienti la completa privacy, in merito ai dati forniti a MundoMaritimo.

Viceversa, una nota società terza fornitrice di servizi di connettività e hosting, debitamente certificata, “ospita” i nostri siti web sui propri web server, 365 giorni all’anno, sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro, garantire che il nostro sito Web abbia la minima possibilità di “cadere” sul Web o l’intervento di “hacker” che violano il nostro portale.

4. Qualità:

Fatte salve le responsabilità dell’Utente, MundoMaritimo presterà particolare cura nel raccogliere, conservare, utilizzare, pubblicare o distribuire informazioni personali associate a Utenti e Visitatori, verificando la correttezza, la completezza e l’adeguatezza dei dati per il raggiungimento degli scopi per i quali intende essere usato.

5. Modifica:

Un utente che ha precedentemente inviato dati personali o informazioni a MundoMaritimo, può richiederne la modifica, la correzione o la cancellazione, inviando una e-mail a info@mundomaritimo.cl, indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo, numero di telefono e dichiarando chiaramente che informazioni di quelli che hai inviato che desideri modificare o eliminare.

In ogni caso, e come misura di sicurezza, MundoMaritimo si riserva il diritto di verificare l’autenticità della connessione.

6. Pubblica e condividi:

Come regola generale, MundoMaritimo non trasferirà, cederà, venderà o fornirà i tuoi dati personali a nessuno. MundoMaritimo può trasferire, divulgare o cedere a terzi i dati raccolti dei propri utenti nelle seguenti circostanze:

(1) In caso di acquisizione del consenso espresso dell’Utente, i suoi dati personali potranno essere utilizzati da terzi per finalità di marketing diretto, telefonate, invio di email, ecc. L’utente ha il diritto e la facoltà di rifiutare la ricezione di queste informazioni da parte di terzi.

(ii) Nel caso di Contatti commerciali, i tuoi dati personali non possono essere utilizzati da terzi se non allo scopo di completare ed eseguire la transazione che ha motivato la consegna o la raccolta di tali informazioni.

(3) Le informazioni richieste dalla legge, dall’ordinanza del tribunale o da altri procedimenti legali così richiesti.

7. UTILIZZO DI INFORMAZIONI COLLEGATE A TERZE PARTI:

In caso di ottenimento del relativo consenso, MundoMaritimo utilizzerà le informazioni dell’utente per comunicarti e informarti, via e-mail, di quanto segue:

(i) modifiche ai servizi o prodotti esistenti, l’emergere di nuovi servizi o prodotti o altri prodotti definiti dall’utente.

(ii) Informazioni, offerte o qualsiasi tipo di promozione di marketing che MundoMaritimo può fornire all’utente.

(3) un suggerimento da parte dell’utente su “consiglia questa notizia ad un amico”

8. Servizi forniti da società terze sul Sito:

Infine, MundoMaritimo può avvalersi dei servizi di società esterne, al fine di offrire nuovi servizi e prodotti attraverso questo sito web. Le informazioni raccolte, ove applicabile, da dette società saranno soggette al loro Accordo per gli utenti.

In caso di dubbi o domande sulla nostra politica sulla privacy, si prega di contattare info@mundomaritimo.cl

9. Pubblicità associata

In relazione a servizi pubblicitari o informazioni promozionali, al fine di fornire servizi collegati che potrebbero interessarti, abbiamo collegamenti con altre società che consentiamo di inserire annunci pubblicitari sulle nostre pagine. Queste aziende possono richiedere individualmente le tue informazioni direttamente da te, poiché è loro esclusiva responsabilità gestire e manipolare queste informazioni.

Infine, MundoMaritimo non garantisce la riservatezza delle informazioni personali dell’Utente, se l’Utente fornisce o pubblica informazioni in elenchi telefonici pubblici, comunicati stampa, pubblicazioni, aree chat, dispense o simili. Queste informazioni possono essere raccolte da terze parti, con o senza il tuo consenso. L’utente divulga queste informazioni a proprio rischio.