Musk limita il numero di tweet che possono essere visti al giorno; Gli utenti hanno segnalato errori

Il proprietario di Twitter Elon Musk ha limitato il numero di tweet che gli utenti possono vedere ogni giorno per impedire l’estrazione non autorizzata di dati potenzialmente preziosi dal social network.

Il sito ora richiede alle persone di accedere per visualizzare i tuoi tweet e profili, un cambiamento nella sua pratica di lunga data di consentire a tutti di vedere le chat sulla piattaforma online che Musk ha acquistato per $ 44 miliardi l’anno scorso.

Le restrizioni potrebbero impedire agli utenti di accedere a Twitter durante il giorno dopo aver esaminato diverse centinaia di tweet. Migliaia di utenti si sono lamentati sabato di non poter accedere al sito.

In un tweet di venerdì, Musk ha descritto le nuove restrizioni come una misura temporanea adottata perché “i nostri dati sono stati saccheggiati così gravemente da degradare il servizio per gli utenti regolari”.

Musk ha respinto quello che chiama l’uso improprio dei dati di Twitter per addestrare sistemi di intelligenza artificiale popolari come ChatGPT. Queste nuove piattaforme filtrano pacchetti di informazioni attraverso Internet per creare testo, immagini, video e vari altri contenuti.

Sabato ha detto che gli account non verificati saranno temporaneamente limitati alla lettura di 600 post al giorno, mentre gli account verificati saranno autorizzati fino a 6.000 post.

Dopo aver affrontato il contraccolpo, ha twittato che le soglie sarebbero state aumentate a 800 post per account non verificati e 8.000 per account verificati prima di stabilirsi rispettivamente a 1.000 e 10.000 tweet.

La restrizione sta iniziando ad avere un effetto a catena, spingendo più di 7.500 persone a segnalare problemi di accesso sabato, secondo Downdetector, un sito web che tiene traccia dei siti web.

Sebbene si tratti di un numero relativamente piccolo degli oltre 200 milioni di utenti di Twitter in tutto il mondo, il problema è stato abbastanza diffuso che l’hashtag #TwitterDown è diventato una tendenza in alcune parti del mondo.