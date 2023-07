Pestana convalida Oracle Cloud per migliorarne l’efficienza

Il più grande gruppo alberghiero multinazionale con sede in Portogallo consolida il proprio patrimonio immobiliare globale utilizzando i sistemi Oracle OPERA Cloud Property Management e Symphony Point-of-Sale.

Gruppo alberghiero Pestanauna società operativa con oltre 100 hotel e resort in Europa, Nord America, Sud America e Africa, sta unificando il suo patrimonio immobiliare attraverso Oracle Hospitality OPERA Cloud Property Management System (PMS) e MICROS Symphony Cloud Point-of-Sale (POS ).

Collegando i suoi sistemi e dati in tutte le sue proprietà, il gruppo sarà in grado di gestire meglio le sue operazioni e le persone per aumentare la redditività e offrire esperienze clienti eccezionali.

Quando abbiamo deciso di semplificare le nostre operazioni passando al cloud, abbiamo fatto la nostra revisione di Diligenza dovuta Analizzando più offerte e dopo un esame approfondito, siamo giunti alla conclusione che ispirazione Rimane la scelta più ovvia e con la migliore tecnologia, spiega Goncalo Marquez Oliveira, membro del comitato esecutivo e direttore dei sistemi informativi di Pestana Hotel Group.

Oracle è un fidato partner tecnologico del Pestana Hotel Group da oltre 17 anni. La loro profonda conoscenza del cloud e il team di assistenza clienti esperto sono stati determinanti nel rendere questa transizione essenziale per l’azienda.

Una soluzione completa per un’azienda globale

Con 12.000 camere in 16 paesi, Pestana Hotel Group aveva bisogno di una soluzione che funzionasse in più di 108 diverse località di hotel e resort, rispettando i requisiti fiscali, legali e linguistici.

Attingendo alla libreria di contenuti per l’apprendimento digitale OPERA di Oracle e sfruttando l’interfaccia utente intuitiva di OPERA Cloud, i dipendenti possono migliorare rapidamente e facilmente passando da una funzionalità all’altra secondo necessità. Inoltre, MICROS Symphony Cloud POS verrà utilizzato in molti ristoranti, bar, lounge e aree piscina.

accesso a idee Lavorare per sito consentirà al gruppo di monitorare più o meno l’adozione delle opzioni di menu necessarie per apportare modifiche, comprendere meglio gli orari di punta dei pasti, garantire personale adeguato e una gestione dell’inventario più efficace per proteggere i margini e ridurre gli sprechi.

Con OPERA Cloud, Pestana Hotel Group prevede inoltre di aumentare le opportunità di guadagno e aumentare l’occupazione, espandendo al contempo la propria presenza globale attraverso opzioni flessibili di tariffe e inventario e capacità di prenotazione avanzate.

In linea con i tuoi piani per guidare la crescita aziendale, OPERA Cloud può espandere la gamma di attività di gruppo mantenendo al contempo funzionalità centralizzate che consentono una gestione più efficiente dei tuoi negozi.

Inoltre, il gruppo alberghiero prevede anche di utilizzare Oracle Hospitality Integration Platform (OHIP) sul cloud OPERA per connettersi rapidamente ad altri fornitori di servizi appartenenti alla vasta rete di partner di Oracle.

Pertanto, cercherà di integrare nuovi prodotti e servizi, come sistemi di fatturazione centralizzati, sistemi di prenotazione e reporting, con i quali Pestana sarà in grado di soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti per un’esperienza di alto valore e low-touch.

Il programma OHIP Pestana consentirà la rapida rivitalizzazione dei servizi aziendali e su misura per il cliente necessari per innovare continuamente e offrire nuove interessanti offerte ai suoi ospiti.

