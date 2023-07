La delegazione di Panama si distingue alla Conferenza sul turismo d’avventura

Panama. Non meno di 65 incontri di lavoro sono stati tenuti dai rappresentanti delle 5 Community Tourism Experiences che hanno rappresentato Panama ad Adventure Next Latin America 2023, tenutasi a Bogotà, in Colombia.

Durante questi viaggi d’affari, sono state create importanti alleanze per lo sviluppo del turismo d’avventura e del turismo di comunità a Panama, principalmente con acquirenti provenienti da Stati Uniti e Canada, posizionando il paese in una posizione internazionale in questo mercato.

La qualità delle proposte presentate dai finalisti del Concorso Panama Innovative Community Tourism Experiences ha ottenuto il riconoscimento da parte dei membri dell’Adventure Trade Travel Association (ATTA), così come gli sforzi dell’ATP per sviluppare un turismo responsabile e comunitario nella regione .

Adventure Next Latin America 2023, uno spazio dedicato esclusivamente alle destinazioni avventurose in America Latina, ha riconosciuto il potenziale di Panama come destinazione sconosciuta nel turismo d’avventura e comunitario, evidenziando la combinazione dei suoi paesaggi e diversità culturale e l’attenzione alla sostenibilità ci rende un luogo attraente per viaggiatori in cerca, raccontano gli organizzatori, di esperienze autentiche in armonia con la natura.

Fontana. ATP