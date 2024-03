Nasce Nuclio Learning, corsi online per migliorare le competenze professionali

Tutta la conoscenza di Nuclio Digital School, la scuola di formazione per profili digitali più richiesta sul mercato, continua ora con il lancio di Apprendimento nucleareuna piattaforma di corsi online rivolta ai professionisti che cercano di migliorare le proprie competenze per avanzare nella propria carriera.

Guidato da Carles Merino, cofondatore e CEO, e con Andrea Sánchez come direttore accademico, Nuclio Learning è supportato da un incubatore di startup promosso dall'imprenditore di Barcellona Carlos Blanco. Lo stesso Blanco è anche co-fondatore, insieme a Ernest Sanchez (co-fondatore e presidente) e Jared Gill (partner, co-fondatore e CEO di Nuclio Digital School).

Nuclio Learning si concentra sulla formazione più utile per i professionisti in sette settori: Management, Finanza, Marketing, Risorse umane, Vendite, Prodotti e Tecnologia. Uno dei punti di forza di Nuclio Learning sono i suoi insegnanti, che condividono con il pubblico “la conoscenza che avrebbero voluto conoscere 5 o 10 anni fa”, spiega Carles Merino, co-fondatore e CEO.

Tra i docenti ci sono manager di marchi prestigiosi, come Alba Díaz (Senior Performance Specialist presso Google), Victor de la Fuente (Consulente di strategia di e-commerce e e-business presso Nestlé), Nico Popskull (Direttore di Data Science presso Caixa Bank) o Jordi Lloret (design del prodotto). Condurre al Lidl Digital Hub). Inoltre, lo stesso Blanco (cofondatore di Encomenda e presidente non esecutivo di Nuclio) apporta il suo background personale e professionale durante il corso.

Riepilogo dell'esperienza

Nuclio Learning adotta un approccio pratico ai suoi corsi. Fornisci un esempio di come Nuclio Learning pensa al corso L'arte della selezione: metodologia, tecnica e aggiornamento per i professionisti dell'acquisizione di talenti, scritto da Fanny Pajaron (Coca-Cola Iberia), gli studenti imparano la metodologia che la stessa Pajaron segue nella sua vita quotidiana. È un metodo derivato dalla sua esperienza durante 20 anni di lavoro nel settore delle risorse umane.

E tutta questa esperienza, riassunta in un corso di sette ore. Questo corso e altri sono consigliati ai professionisti del settore che hanno già una certa esperienza e desiderano migliorare le proprie competenze per avanzare nella propria carriera.

Sistema di apprendimento nucleo

Il contenuto principale dei corsi Nuclio Learning sono le videolezioni per gli insegnanti, che gli studenti devono seguire fino al termine. Ma la piattaforma non si ferma qui. I video saranno accompagnati da compiti specifici e da materiali aggiuntivi che integrano il corso o da appendici predisposte dagli stessi docenti esperti per arricchire le conoscenze. Alla fine del corso gli studenti presenteranno tutto ciò che hanno imparato attraverso un esame finale dalla stessa piattaforma.

Inoltre, ogni studente iscritto a Nuclio Learning riceverà gli appunti del corso Nuclio Learning e un doppio diploma ufficiale, sia da Nuclio Learning che da Nuclio Digital School, oltre alla possibilità di risolvere dubbi con il team docente durante l'attivazione dell'intero corso.

Andrea Sanchez Salinas è il Chief Academic Officer di Nuclio Learning e Carles Merino, CEO di Nuclio Learning Nucleo Scuola Digitale

In Nuclio Learning ogni persona è considerata proprietaria del tempo che può dedicare alla formazione continua. Per questo motivo, i corsi acquistati sono disponibili per 12 mesi, in modo che ogni studente possa apprendere pienamente secondo i propri ritmi. Allo stesso modo, la piattaforma Nuclio Learning è multi-dispositivo e completamente reattiva, quindi l’apprendimento non dipende dal dispositivo utilizzato dall’utente.

Realizzato da Nuclio Digital School

Grazie a sei anni di esperienza, Nuclio Digital School è riuscita a posizionarsi tra le prime tre scuole digitali in Spagna, dimostrando il grande supporto fornito da Nuclio Learning. Ha campus a Barcellona e Madrid, oltre a un campus digitale e un progetto di campus in Messico.

Nuclio Digital School è nata come iniziativa di Nuclio Venture Builder, co-fondato da Carlos Blanco. Proprio al momento del suo lancio, Conector ha già raggiunto il numero di 150 startup, più 100 aziende investite come business angels o da Encomenda Smart Capital dello stesso Blanco, e si prevede che avrà bisogno di più di 2.000 nuove aziende nei prossimi due anni. Tutte queste integrazioni hanno risposto ai profili formati nella Nuclio Digital School. Ora questi professionisti possono continuare a migliorare le proprie competenze grazie a Nuclio Learning.





Alcuni dei miei insegnanti

Apprendimento nucleare

Thiago Santos

Influencer HR n. 1 in Spagna e Talent Manager presso StudentFinance

Alba Diaz

Specialista senior delle prestazioni presso Google

Davide Tommaso

Cofondatore di Cyberclick

Carlos Blanco

Co-fondatore di Encomenda e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nuclio

Vittorio de la Fonte

Consulente di strategia di e-commerce e e-business presso Nestlé

Niko Bobiscoll

Direttore della scienza dei dati presso Caixabank

Giacomo Lopez

Direttore finanziario di Nucleo

Filippo Calderero

CTO e Fondatore di beCome_Tech

Jordi Loret

Responsabile della progettazione del prodotto presso Lidl Digital Hub