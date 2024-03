Porsche aumenta il numero di punti di ricarica a Quito e Guayaquil

La transizione energetica dell'Ecuador è diventata uno dei fattori più importanti degli ultimi anni perché il settore automobilistico sta innovando nel tempo e testando il mercato ecuadoriano con nuove ed esclusive opzioni di veicoli elettrici e ibridi, offrendo una varietà di scelte per i consumatori ecuadoriani.

L’Ecuador si sta dirigendo verso una nuova tendenza automobilistica.

Entro il 2024, si prevede che l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici dell’Ecuador crescerà in modo significativo. Il governo ecuadoriano ha fissato obiettivi ambiziosi per aumentare il numero di punti di ricarica nel Paese, come parte della sua strategia per promuovere la mobilità elettrica.

Inoltre, è in fase di sviluppo la cooperazione tra Stato, aziende private e fornitori di servizi di ricarica per accelerare l’espansione delle infrastrutture di ricarica. Queste alleanze mirano a garantire un’ampia copertura dei punti di ricarica sul territorio e a facilitare la transizione verso la mobilità elettrica.

Vengono inoltre implementati incentivi e politiche per incoraggiare le imprese e i proprietari di case a installare punti di ricarica. Questi incentivi includono agevolazioni fiscali e finanziamenti per l’installazione di stazioni di ricarica nelle case, negli edifici commerciali e nei parcheggi privati.

Scopri i nuovi punti di ricarica a Quito: Mall el Jardín (2), Condado Shopping (2), Corporate Building 194 (1), Edificio Santa Fe (1), completando gli otto punti di ricarica già realizzati nella capitale. Accanto a questi punti si trova la città di Guayaquil, che si trova in: Ecotec University (3) e UEES University (5). Vale la pena notare che come cliente Porsche usufruisci dei vantaggi della spedizione gratuita.





Spedizione Porsche destinazione Guayaquil

Porsche Ecuador e un promettente futuro elettrico.

Porsche riconosce l’importanza delle infrastrutture di ricarica nel favorire la crescita in questo settore. Per questo motivo ha creato il programma Porsche Destination Charging, per garantire la disponibilità di punti di ricarica strategicamente posizionati in luoghi come centri commerciali, centri direzionali e club privati ​​per garantire la ricarica dell'auto.

Sebbene ci siano ancora dubbi sull’auto elettrica tra gran parte della popolazione; Tuttavia, sempre più persone si uniscono al cambiamento e considerano la possibilità di passare a questi modelli. Oltre all’impatto ambientale positivo, altri motivi includono l’accessibilità economica e i minori costi di manutenzione. Tenendo conto di questi fattori, possiamo aspettarci una rapida crescita del settore automobilistico nell’ambito della “nuova normalità elettrica”.