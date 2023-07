Giugno si è chiuso con perdite per 90 milioni di dollari in criptovalute a causa dell’hacking

Nel giugno del 2023, più di 92,5 milioni di dollari in criptovaluta sono stati rubati da portafogli, protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) e altre piattaforme. Il 70% di tale importo, 65 milioni di dollari, proveniva dall’hack dell’app di gestione delle criptovalute Atomic Wallet all’inizio del mese.

I primi 5 protocolli più colpiti includono anche la società di commercio istituzionale FPG ($ 20 milioni), i protocolli di prestito Atlantis Loans ($ 2,5 milioni) e Sturdy Finance ($ 0,8 milioni) e il mercato dei token non fungibili (NFT) Pawnfi (0,6 milioni di dollari) .

Parte dei fondi rubati è passata attraverso mixer di transazioni, come Tornado Cash, per rendere difficile il tracciamento. 1.104 Ether (ETH), 1.578 BNB e 19.990 DAI sono stati inviati a questo tipo di protocollo. Questo ammonta a $ 2,5 milioni, più altri $ 12 milioni che l’hacker di Atomic Wallet ha riciclato attraverso vari protocolli per trasferire i propri fondi in Bitcoin (BTC), come Sinbad.io.

con questi numeri Nella prima metà dell’anno ha generato l’allarmante cifra di 477 milioni di dollari USA In diversi protocolli di criptovaluta, secondo Dichiarazioni di allerta PeckShieldSocietà di sicurezza e analisi della rete di criptovaluta.

Una ripartizione degli hack di criptovaluta verificatisi durante il 2023. Fonte: Avviso PeckShield.

Il problema di Atomic Wallet è il protagonista dell’hack di giugno

Nei primi giorni del mese, Atomic Wallet, un popolare portafoglio di criptovalute, è stato l’obiettivo principale di un gruppo di aggressori informatici. Diverse criptovalute sono state rubate dagli account utente delle app, come BTC, ETH, Tron (TRX), BNB, Cardano (ADA), Ripple (XRP), Polkadot (POL), Cosmos (COS), Algorand (ALGO), Avalanche ( AVAX), Stellar (XLM), Litecoin (LTC) e Dogecoin (DOGE).

Come riportato in CryptoNoticias, i responsabili dell’evento Il denaro è stato riciclato nello stesso mixer bitcoin utilizzato dal famigerato gruppo di hacker nordcoreano Lazarus. Questo è il motivo per cui questa organizzazione è stata associata all’attacco.

Nonostante questi tentativi, il team di Atomic Wallet di A lancio Il 20 giugno ha affermato che la maggior parte dei fondi rubati erano “rintracciabili” e che solo lo 0,1% dei suoi utenti era vittima di transazioni non autorizzate con conseguenti perdite finanziarie.