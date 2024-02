Il potenziale atomico riemerge per aumentare la produzione di energia Energia | Caratteristiche aggiuntive

Nel contesto del crescente dibattito sulla transizione energetica e sull’urgente necessità di combattere il cambiamento climatico, l’energia nucleare è emersa ancora una volta come una questione centrale nell’agenda globale. Tanto che l’Agenzia internazionale per l’energia stima che questa fonte supererà il suo record di produzione nel 2025, con la previsione che raddoppierà nel 2050, con la capacità attuale che raggiungerà i 371 gigawatt su scala globale. Non è stato invano che dopo l’ultima riunione della Conferenza delle Parti (COP28), tenutasi durante la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Dubai, 24 paesi si sono impegnati a triplicare la loro capacità nucleare entro quell’anno, 10 dei quali europei .

In questo senso, secondo Emilio Minguez, presidente della Società Nucleare Spagnola, si stima che a quella data la domanda di energia nell'Unione Europea sia raddoppiata. Per questo motivo, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno recentemente concordato di classificare l’energia nucleare come una tecnologia strategica di decarbonizzazione nell’UE e di rispondere a questa richiesta, dopo mesi di intensi negoziati a Bruxelles sullo Zero Carbon Industry Act (NZIA). . Questo standard, che rientra nel piano industriale del Green Deal, mira a facilitare l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050, e a promuovere tecnologie a zero emissioni.

“L’interesse per l’energia atomica come parte della soluzione al riscaldamento globale e con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili aumenterà senza dubbio”, afferma Ignacio Aralucci, presidente dell’Organizzazione del Foro Nucleare. “Il loro ruolo è cruciale nella lotta al cambiamento climatico. Le organizzazioni internazionali avvertono da anni che senza l'energia nucleare, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050 sarà più complicato. Attualmente, le uniche due tecnologie disponibili che non emettono anidride carbonica sono quella atomica e quella rinnovabile.” , entrambi sono “necessari e complementari”.

Progetti in fase di attuazione

Questo interesse è già evidente nei 58 reattori nucleari attualmente in costruzione, secondo i dati dell'AIEA, su un totale di 413 reattori in funzione. Gli Stati Uniti (93), la Francia (56) e la Russia (37) sono tre dei quattro paesi con il maggior numero di fabbriche operative, mentre la Cina (55) è al terzo posto. Ma il Paese asiatico ha il maggior numero di impianti pianificati, con 23 in costruzione, davanti a India (8) e Turchia (4), tutte fuori dall’OCSE. L’Egitto, il Bangladesh e la stessa Turchia saranno le prossime regioni ad unirsi al gruppo dei 31 paesi produttori di energia nucleare. “Se diamo uno sguardo globale a ciò che sta accadendo, la tendenza prevalente va verso l'energia nucleare. I paesi del Medio Oriente stanno sviluppando un'intensa attività, costruendo e pianificando nuovi progetti. Mentre sempre più governi scommettono sulla continuità dei loro impianti, ottenendo licenze di operare per 60 e anche 80 anni.” ”, dice Mengues.

Supporto politico

In questi paesi c’è stato un forte sostegno politico e normativo a loro favore, con maggiori incentivi fiscali, programmi di finanziamento e quadri normativi favorevoli che promuovono gli investimenti. “Il suo sviluppo richiede un forte sostegno istituzionale; Consideriamo qui il caso del Regno Unito e della Francia, dove hanno emanato progetti di legge per accelerare la costruzione di nuovi reattori. “Trattandosi di grandi investimenti a lungo termine, il settore deve avere stabilità giuridica e regole del gioco chiare che non vengano modificate lungo il percorso”.

Il fatto è che i costi iniziali dell'impianto sono molto più alti di quelli di altre tecnologie. Per quanto riguarda lo Stato britannico, si stima che il suo ultimo progetto, Hinkley Point, costerà altri 54 miliardi di euro, quando il suo budget ammontava a circa 30.500 milioni di euro. E ovviamente la capacità di coprire il 7% del fabbisogno elettrico totale. “Tuttavia, come sottolinea Victor Ruiz, professore della OBS Business School, hanno un prezzo competitivo, poiché hanno cicli di vita molto lunghi, il che rende l'energia a buon mercato rispetto ai combustibili fossili. Inoltre, non emettono anidride carbonica e la loro produzione è stabile, senza fare affidamento sulle condizioni meteorologiche. Fino a quando non verranno trovate soluzioni tecniche migliori, dovremo continuare a fare affidamento sull’energia nucleare se vogliamo un’economia a basse emissioni di carbonio.

D’altro canto, i critici dell’energia atomica sottolineano diversi ostacoli e rischi associati al suo utilizzo e al suo sviluppo. Come afferma Juanxo López de Oralde, coordinatore di Alianza Verde: “Viene presentata come una soluzione al cambiamento climatico, ma la realtà è che non è un modo sostenibile di produrre energia. Le fonti energetiche rinnovabili hanno fatto grandi progressi in termini di efficienza energetica negli ultimi anni, tanto che viene prodotta più energia di quella Ogni euro investito nell’energia solare o eolica rispetto a quella nucleare. “Abbiamo visto che i nuovi impianti in Europa hanno avuto un costo aggiuntivo molto elevato, il che fa sorgere dubbi sull’affidabilità degli impianti investimenti che potrebbero essere destinati a fonti più pulite”.