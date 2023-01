In Messico quale canale trasmette la partita di campionato Salernitana-Milan e che ore sono?

Guillermo Ochoa ha esordito in Serie A con la Salernitana contro il Milan e a GOAL vi raccontiamo come vederlo in Messico.

Guillermo Ochoa Giocherà ancora una partita ufficiale nel calcio europeo. Il portiere messicano, che raggiunge la massima serie per prendersi la rivincita, fa la sua prima partita ufficiale con un club Salernitana contro di lui AC Milan, In una partita tosta dove tutto pende a favore del Milan. Lo stadio Arechi di Salerno ospiterà l’impegno con cui il nuovo club dell’Ochoa cercherà di risalire le posizioni in classifica, occupando il 12° posto con 17 punti, a 24 punti dal Napoli capolista.. Intanto il Milan occupa la sub-leadership con 33 punti, quindi è destinato a vincere. La Salernitana viene dalla sconfitta per 3-0 con il Monza nell’ultimo appuntamento di Serie A e cercherà Ochoa come garanzia tra i pali. Intanto il Milan esce battendo la Fiorentina 2-1. A partire dal Obbiettivo Vi diciamo il canale e la data in cui può essere visto in diretta dal Messico. Salernitana-Milan: data e ora La partita si giocherà Mercoledì 3 gennaio 2023 in un Sono le 05:30 CST. dentro Nord Ovest inizierà tra 03:30 ore E dentro sicurezza in un 04:30 ore. Trasferimento Salernitana-Milan GT In Messico, il gioco può essere ambientato ESPN Perché sono loro che hanno dei diritti una serie. Il canale è aperto o è un canale di pagamento? GT Sfortunatamente per il pubblico, è disponibile solo tramite la televisionelimitato su diversi sistemi di cavi. Come vedi online Salernitana-Milan? Il gioco può essere visto tramite web streaming attraverso l’applicazione stella +. Scarica l’app dal tuo dispositivo mobile con Android o IOS oppure puoi anche cercarla nella sezione App dell’app Smart TV. READ Verstappen in modalità eroe: era strategico con Perez Come ti alleerai? noto B Quale post ti è piaciuto di più? Vero Betis

