Attacco diretto delle milizie di Hamas Israele conferma che distruggerà le capacità “militari e governative” del movimento Hamas internazionale

Aggiorna | Il bilancio delle vittime israeliane sale a oltre 300 e il bilancio delle vittime palestinesi sale a 232

I media israeliani hanno riferito domenica, citando fonti mediche, che più di 300 cittadini israeliani sono stati uccisi in seguito all’attacco effettuato sabato dal movimento islamico Hamas dalla Striscia di Gaza contro il territorio israeliano.

Le fonti indicano che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore, vista la gravità delle condizioni di alcuni feriti, che ammontano a circa 1.600 persone.

Da parte palestinese, il bilancio delle vittime sale a 232 e quello dei feriti a 1.700, secondo fonti del ministero della Sanità di Gaza, zona controllata da Hamas dal 2007, quando espulse le forze del movimento nazionale Fatah. Per il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha accusato le forze israeliane di aver attaccato deliberatamente il personale medico e gli ospedali, cosa che ha portato all’uccisione di tre operatori sanitari, al ferimento di altri tre e alla distruzione di cinque ambulanze.

Secondo fonti palestinesi nella Striscia, i bombardamenti israeliani hanno distrutto almeno cinque edifici a Gaza e gli ospedali sono in stato di emergenza a causa della situazione.

A Gaza, migliaia di civili sono stati evacuati dalle città nel nord della Striscia di Gaza, come Beit Hanoun, Jabalia e Beit Lahia, e sono fuggiti a Gaza City per essere ospitati in scuole gestite dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi ( UNRWA) a causa della gravità degli scontri.