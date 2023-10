Israele dichiara guerra e rinforza il suo esercito intorno a Gaza – Escambray

Almeno 556 palestinesi e israeliani sono stati uccisi e altri 3.652 feriti nelle ultime 24 ore in seguito agli scontri tra Hamas e le forze del Paese vicino.

Un attacco aereo israeliano su Gaza City. (Immagine: Internet).







L’8 ottobre il Consiglio di sicurezza israeliano ha annunciato la dichiarazione ufficiale dello “stato di guerra” e quindi l’attuazione di un’operazione militare su larga scala contro la Striscia di Gaza e il Movimento di resistenza islamica (Hamas).

Il portale di notizie Walla ha sottolineato che, sebbene sia stato pubblicato domenica, la decisione di attivare il cosiddetto articolo 40 A è stata concordata ieri sera, per la prima volta dal 1973, quando la guerra dello Yom Kippur, conosciuta come Guerra dello Yom Kippur, scoppiato. Nei paesi arabi.

Sia il primo ministro Benjamin Netanyahu che l’IDF avevano annunciato il giorno prima che il paese era in guerra, ma non esiste alcuna conferma legale.

La decisione è stata approvata dopo l’operazione condotta da Hamas, la cui ala militare, le Brigate Al-Qassam, ha lanciato migliaia di razzi sul Paese e poi ha iniziato un attacco di terra che ha sorpreso l’esercito israeliano e le istituzioni di sicurezza.

Il movimento ha affermato che la campagna arriva in risposta alle sistematiche incursioni dei coloni nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme e agli attacchi in corso contro il popolo palestinese.

Dopo più di 24 ore di combattimenti, nel Paese ci sono ancora zone controllate dalle milizie palestinesi, che hanno catturato anche decine di israeliani, sia civili che militari.

Il Ministero della Sanità israeliano ha riferito che più di 600 persone sono state uccise e circa 2.000 ferite, di cui 44 morti riconosciute dall’esercito e 16 dalla polizia.

Dopo l’attacco, Israele ha lanciato un attacco aereo sulla fascia costiera, colpendo edifici e moschee, provocando lo sfollamento di migliaia di sfollati e causando ingenti danni materiali.

Le autorità sanitarie di Gaza hanno riferito che 313 persone sono state uccise lì e più di 1.788 altre sono rimaste ferite, anche se il numero è molto più alto, poiché Israele ha annunciato di aver ucciso più di “400 terroristi”, come descrive i militanti.

L’esercito israeliano ha annunciato poche ore fa una mobilitazione su larga scala, in quello che sembra essere un imminente attacco su larga scala contro la fascia costiera.

“Stiamo inondando il sud di truppe”, ha detto in un comunicato il portavoce dell’esercito, generale Daniel Hagari.

Una fonte della sicurezza israeliana ha dichiarato al sito “Walla” che “non ci sono messaggi diretti o indiretti da parte di Hamas”. Non c’è mediazione (…) L’esercito israeliano è attualmente in guerra. “Questa è guerra.”

In risposta, Abu Ubaida, portavoce delle Brigate Qassam, ha sfidato Israele in mattinata e ha osservato che aveva in suo possesso molti prigionieri provenienti da quel paese.

Il membro della milizia palestinese, riferendosi alla dichiarazione del Primo Ministro, ha affermato che minacciare Gaza è una partita persa.

Ubaida ha detto in riferimento all’attacco di Hamas di ieri: “… Netanyahu, i tuoi soldati sono fuggiti come locuste davanti a centinaia di combattenti Qassam, lasciandosi tutto alle spalle”.

Ha avvertito, riferendosi ai prigionieri, che ciò che accade al nostro popolo nella Striscia di Gaza accadrà anche a loro.

Saleh Al-Arouri, leader di Hamas, aveva dichiarato il giorno prima che l’attacco finale alla Striscia di Gaza sarebbe stato lanciato dalle milizie palestinesi.